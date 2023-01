Gli iPhone 14 cominciano a calare di prezzo per bene. Se una settimana fa vi segnalavamo le offerte che permettevano di acquistarli a poco più di 800 euro, stavolta si va ancor più sotto nelle versioni base da 128 GB.

Chi promuove l’offerta è eBay, che nel momento in cui scriviamo ha in vetrina iPhone 14 nelle colorazioni nera e viola a soli 789,90 euro, che rispetto ai 1.029 euro di listino, rappresentano uno sconto decisamente importante. Provengono entrambi da un venditore affidabile situato in Italia, che offre in entrambi i casi la spedizione gratuita o il ritiro in negozio.

Ma vista l’entità dello sconto, se siete interessati fareste bene a non perdere tempo perché le scorte sono limitate e di alternative non ce ne sono altrove a cifre simili. Ecco i link per acquistarli subito:

Nel malaugurato caso non riusciate a fare in tempo ad approfittarne, questa è la pagina da visitare in cui trovate le altre colorazioni e versioni di iPhone 14 scontate su eBay. Ecco qualche altra proposta interessante, seppur a prezzi un po’ più elevati:

