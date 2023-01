Secondo varie indiscrezioni l’atteso visore AR/VR di Apple includerebbe un App Store con app di terze parti, ma oggi apprendiamo che il colosso di Cupertino potrebbe avere progetti più ambiziosi per il suo vociferato “Reality Pro”.

Secondo The Information, Apple sarebbe intenzionata a consentire a chi indossa il suo visore di creare app di realtà aumentata senza disporre di alcuna competenza in ambito di codice di programmazione.

Creare app AR utilizzando Siri e il visore di Apple

Il rapporto afferma che chiunque sarebbe in grado di creare un’app AR chiedendo aiuto all’assistente virtuale Siri per creare qualcosa basato su oggetti presenti nel mondo reale. Ciò includerebbe la possibilità di scansionare oggetti veri in modo che possano essere rappresentati accuratamente in 3D all’interno dello spazio virtuale e comportarsi come farebbero realmente.

Ad esempio potrebbe essere possibile per agli utenti creare un’app con animali domestici virtuali che si muovono in una stanza e sopra o intorno a oggetti del mondo reale senza la necessità di progettarli da zero, programmarne le animazioni e calcolarne il movimento in uno spazio 3D con ostacoli.

L’app creata col supporto di Siri potrebbe quindi essere resa disponibile tramite l’App Store di Apple per essere scaricata da altri utenti.

Qualcosa di simile è già possibile con il visore Quest di Meta tramite l’app Horizon Worlds che consente agli utenti di creare ambienti 3D senza che abbiano nozioni di codice di programmazione, inoltre qualcosa del genere realizzato da Apple è già apparso anche sull’iPhone tramite l’API Object Capture.

In precedenza Bloomberg ha riferito che Apple starebbe lavorando ai propri contenuti AR per il visore Reality Pro, tuttavia il rapporto di oggi di aggiunge che Apple spingerebbe i contenuti che enfatizzano salute e benessere, come app che aiutano gli utenti con la meditazione e il fitness.

Secondo quanto riferito Reality Pro dovrebbe essere annunciato questa primavera e arrivare sugli scaffali entro la fine dell’autunno e Apple punterebbe a rendere disponibile il supporto per la creazione di app tramite Siri con il debutto del visore.

