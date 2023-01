Nella giornata di ieri Lenovo ha annunciato a New Orleans per la Future of Education Technology Conference (FETC) 2023 una serie di prodotti e soluzioni pensate per le scuole e per l’apprendimento.

Fra questi ci sono soluzioni in realtà virtuale, funzionalità dedicate alla collaborazione fra insegnanti, ma anche diversi nuovi notebook, alcuni con Windows 11, altri con ChromeOS a bordo. Per il momento sono tutte novità in arrivo sul mercato statunitense, ma in attesa di eventuali commercializzazioni oltreoceano scopriamo intanto i nuovi prodotti hardware.

I nuovi notebook Lenovo con Windows 11

Partiamo dai notebook con a bordo il sistema operativo di Casa Redmond. Il nuovo ventaglio di prodotti comprende sia dei portatili classici che dei convertibili, quasi tutti di fascia economica perché pensati, per l’appunto, per un utilizzo scolastico.

C’è ad esempio il piccolino Lenovo 100w Gen 4, dotato di un display da 6″ con a bordo un Intel N100 corredato di 128 GB di memoria UFS o SSD e 8 GB di RAM (entrambe configurazioni massime). Da segnalare anche il Wi-Fi 6, la videocamera HD e la tastiera rinforzata a prova di cadute e urti vari.

Un gradino sopra il convertibile Lenovo 300w Yoga Gen 4, con schermo IPS touch da 6″ compatibile con le stilo. Lo si può configurare con un Intel N100 o N200, c’è il Wi-Fi 6 e una fotocamera frontale da 5 megapixel e webcam HD, oltre alla cerniera che gli permette di ruotare di 360°.

Se questi due erano dedicati ai studenti, Lenovo 500w Yoga Gen 4 è invece un dispositivo più grande per i docenti, con un display touch WUXGA da 12,2 pollici con aspect ratio di 16:10 e supporto per le stilo. Sotto il cofano ci sono gli stessi processori Intel N100 o N200 citati, e una dotazione in linea (poco sopra) con la serie 300: Wi-Fi 6, fotocamera da 5 megapixel e webcam Full HD.

Passo in avanti deciso, infine, con Lenovo Yoga 13w Gen 2, un notebook con display da 13,3 pollici WUXGA, un pannello IPS touchscreen. Si può configurare nella versione più ricca con AMD Ryzen 7 7000 Series, con 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Per il resto, oltre alla webcam Full HD e alla fotocamera posteriore da 5 megapixel, non manca il Wi-Fi 6 e l’opzione 4G LTE.

I nuovi Chromebook di Lenovo

Per quanto riguarda invece ChromeOS, sono altri quattro i nuovi notebook Lenovo a esser dotati del sistema operativo di Casa Google. Il più economico è Lenovo 100e Chromebook Gen 4, dispositivo per studenti dotato di un display da 6″, di una webcam HD e mosso da un chip MediaTek Kompanio 520, corredato di 4 GB di RAM e memoria eMMC da 32 GB. Lato connettività c’è Wi-Fi 6 e anche l’opzione 4G LTE.

Condivide il chipset Lenovo 300e Yoga Chromebook Gen 4, che tuttavia vanta un display più grande e touchscreen, un IPS da 11,6″. Si tratta di un convertibile, con webcam HD e fotocamera posteriore da 5 megapixel, Wi-Fi 6 e cerniera da 360°.

Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4 sposa invece i processori succitati: Intel N100 o N200 con un massimo di 8 GB di RAM e 128 GB di storage su eMMC. Lo schermo è da 12,2″, un pannello IPS touchscreen in 16:10; la fotocamera posteriore è da 5 megapixel mentre la webcam è HD o Full HD a seconda della versione scelta, differenziazione che riguarda anche Wi-Fi 6 o 6E e l’opzione 4G LTE.

E per concludere Lenovo 14e Chromebook Gen 3, il più pregiato della serie con schermo da 14″ incastonato in una scocca superiore in alluminio. Sotto il cofano ci sono Intel Processor N200 o Intel Core i3-N305, fino a 8 GB di RAM e SSD da 128 GB. Anche in questo caso in base alla versione scelta ci sono Wi-Fi 6 o 6E e webcam HD o Full HD.

Disponibilità e prezzi

Nonostante siano stati annunciati tutti ufficialmente, l’azienda non ha condiviso al momento i prezzi dei nuovi notebook Lenovo con Windows 11 e ChromeOS (qui i migliori Chromebook). Sappiamo che saranno tutti disponibili sul mercato statunitense a partire dal primo trimestre 2023 (quindi entro marzo).

Ma la disponibilità per i diversi mercati varia, e non è detto che arrivino anche in Italia. Vi terremo aggiornati a tempo debito in caso di ulteriori nuove.

