Riparte oggi la promo Warehouse di Amazon. È disponibile da oggi, 25 gennaio 2023, lo sconto extra del 20% su tanti prodotti usati, resi, ma disponibili anche in condizioni pari al nuovo. C’è tempo fino al 12 febbraio ma, come al solito, le scorte dei prodotti più interessanti sono piuttosto limitate. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e scopriamo subito i prodotti Warehouse disponibili e tutto quello che c’è da sapere.

Sconto del 20% Amazon Warehouse: prodotti e cosa sapere

Prima di passare ai prodotti Warehouse scontati del 20%, due parole sul funzionamento della promozione e sui dettagli dei prodotti inclusi. La promo in questione è valida dal 25 gennaio al 12 febbraio 2023 e riguarda i prodotti inclusi nella selezione Amazon Warehouse, categoria riservata all’usato, ai resi, dove non mancano tuttavia prodotti in condizioni pari al nuovo.

Oltre al 20% in meno partito oggi, sono tutti scontati già di per sé, a seconda delle condizioni in cui si trovano, specificate da diverse etichette che li contraddistinguono: condizioni accettabili, buone, ottime o come nuovo.

Di buono c’è anche che sia i prodotti come nuovi che quelli usati sono tutti coperti dalla garanzia legale di un anno offerta da Amazon, con tanto di reso a disposizione. Qui per maggiori dettagli su Amazon Warehouse, o potete visitare direttamente la pagina dedicata.

Detto questo, non ci resta che passare ai prodotti Warehouse scontati del 20% da Amazon. Ecco una selezione coi più interessanti e disponibili:

Come anticipato, vi ricordiamo che avete tempo fino al 12 febbraio 2023 per approfittare dello sconto del 20% della promo Warehouse di Amazon. Ma vi consigliamo di affrettarvi perché le scorte sono limitate.

Tutti i prodotti Amazon Warehouse scontati del 20%

