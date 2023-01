Oltre alle offerte sui MacBook Air M1 e M2, oggi gli sconti riguardano anche le TV economiche di Xiaomi della serie F2. I modelli coinvolti sono tre, tutti scontati di ben 100 euro che, considerando i prezzi di listino già piuttosto bassi, rendono questi dispositivi dotati di Fire TV dei prodotti decisamente allettanti.

Le Xiaomi TV F2 sono in offerta su Amazon

Da oggi, 23 gennaio 2023, fino al 31 marzo potrete acquistare su Amazon le smart TV in questione, tutte scontate di 100 euro. per chi non le conoscesse, le Xiaomi TV F2 sono dei dispositivi economici ma dotati di tutto il necessario. Come anticipato, a bordo c’è Fire TV con tanto di compatibilità con i comandi vocali di Amazon Alexa e con i vari servizi di streaming annessi: da Netflix ad Amazon Prime Video, passando per Disney+, YouTube, DAZN, NOW, Mediaset Infinity e Rai Play, fra gli altri.

Per quanto riguarda le specifiche hardware sono tutte dotate di pannelli da 43″, 50″ e 55″ con risoluzione 4K e tecnologia MEMC (Motion Estimation And Motion Compensation) e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il comparto audio integra DTS-Virtual:X, Dolby Audio e DTS-HD. Oltre ai 2 GB di RAM e ai 16 GB di memoria interna, non manca nemmeno Apple AirPlay per il casting diretto dai dispositivi mobili. Ma per maggiori dettagli, vi rimandiamo a questo articolo.

Ciò detto, passiamo ai dettagli dell’offerta. Fino a fine marzo, salvo esaurimenti delle scorte, queste TV Xiaomi F2 nelle versioni da 43″, 50″ e 55″ sono scontate di 100 euro su Amazon. Beneficiano tutte della spedizione Amazon Prime (e di quello che ne consegue: qui se volete iscrivervi).

