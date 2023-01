Qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle ultime novità della versione stabile di WhatsApp per iOS. Questa volta torniamo a parlare della versione beta, che viene aggiornata alla versione 23.2.0.70. L’aggiornamento introduce la possibilità di condividere note vocali tramite aggiornamenti di stato. Vediamo di cosa si tratta e come funziona questa novità.

Ecco le novità della versione 23.2.0.70 di WhatsApp Beta per iOS

La versione 23.2.0.70 di WhatsApp Beta per iOS introduce un’opzione aggiuntiva per l’aggiornamento di stato. Si tratta della possibilità di aggiungere le note vocali, di cui vi avevamo già parlato qualche mese fa e che ora, dopo un periodo di sviluppo e affinamento, è disponibile per tutti coloro che hanno aderito alla versione beta.

La funzione è pensata anche nel rispetto del diritto alla riservatezza delle proprie informazioni personali, in quanto è possibile scegliere a priori un pubblico specifico con cui condividere gli stati, configurando il tutto direttamente nelle impostazioni della privacy. In merito a ciò, è bene ricordare che i vocali sono ovviamente crittografati end-to-end, quindi possono essere riprodotti solo dalle persone scelte dall’utente, a patto che usino una versione compatibile di WhatsApp.

Come è possibile vedere dall’immagine, il suo funzionamento è molto semplice: è infatti sufficiente recarsi nella sezione dedicata alla creazione di un nuovo stato testuale, dove farà la sua comparsa un’icona con un microfono; basterà cliccarci sopra per iniziare a registrare.

Ricordiamo che le note vocali condivise come aggiornamenti di stato non possono essere più lunghe di 30 secondi ed è anche possibile inoltrare i messaggi vocali inviati delle chat direttamente allo stato, senza dover quindi registrare una seconda volta il contenuto. Nel caso in cui il risultato finale non dovesse essere di proprio gradimento, si può decidere di eliminare la registrazione una volta terminata. Così come le immagini e i video, le note vocali condivise tramite lo stato scadono automaticamente dopo 24 ore, ma è possibile eliminarle per tutti in qualsiasi momento anche prima della scadenza naturale.

Come scaricare le nuove versioni dell’app WhatsApp per iOS

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione stabile più recente di WhatsApp per iOS può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

