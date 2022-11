Il team di WhatsApp sta introducendo un’altra novità per gli utenti iOS dell’app, ossia la possibilità di condividere una nota vocale per l’aggiornamento di stato.

Questa funzionalità è già in fase di sviluppo su WhatsApp beta per Android e oggi lo sviluppatore ha iniziato a testarla anche su WhatsApp beta per iOS.

Le note vocali per gli aggiornamenti di stato sono in test su WhatsApp beta per iOS

Su WhatsApp per iOS presto sarà possibile pubblicare una nota vocale della durata fino a 30 secondi per i propri aggiornamenti di stato e come accade con una chat di WhatsApp, l’icona del microfono sarà visibile fino a quando non si inserirà del testo.

Vale la pena ricordare che gli aggiornamenti del proprio stato vocale verranno condivisi solo con le persone selezionata all’interno delle proprie impostazioni sulla privacy e sono sempre crittografati end-to-end.

Poiché questa funzionalità è in fase di sviluppo non abbiamo una schermata di come appare su iOS, ma probabilmente sarà molto simile a quella per Android, tuttavia potrebbero esserci delle differenze quando questa funzionalità verrà rilasciata ai beta tester con un futuro aggiornamento dell’app.

