Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di una novità atta a migliorare l’acquisizione dei video con iPhone inclusa nella versione 23.1.0.75 beta. In queste ore il team di WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento, questa volta in versione stabile, che porta con sé – tra le altre cose -la possibilità di cercare i messaggi per data e il drag and drop dei file. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Ecco le novità della versione 23.1.0.74 di WhatsApp per iOS

La versione stabile 23.1.75 di WhatsApp per iOS introduce la possibilità di cercare i messaggi per data, una funzionalità il cui sviluppo era partito due anni fa e che i beta tester hanno potuto iniziare a sperimentare a partire dalla versione beta 22.24.0.77. Oltre a questa pratica e comoda funzione, tutti gli utenti che non hanno installato la beta possono finalmente avviare una chat con se stessi con semplicità, nascondere il proprio stato online per una maggiore privacy e trascinare file direttamente all’interno di una chat senza passare dal menu di condivisione di iOS.

Come è possibile vedere dall’immagine, una volta attivata la modalità di ricerca in una conversazione farà la sua comparsa un’icona del calendario grazie alla quale sarà possibile selezionare la data da raggiungere. Questa funzione permette di avere un maggiore controllo sulla cronologia delle chat e sui messaggi condivisi in passato, cosi da non dover scorrere manualmente tutti i messaggi soprattutto nelle conversazioni più affollate. Inoltre, è finalmente possibile trascinare e rilasciare immagini, video e documenti da altre app nelle chat di WhatsApp con un semplice drag and drop.

Come scaricare le nuove versioni dell’app WhatsApp per iOS

Per provare le novità introdotte in WhatsApp per iOS è sufficiente aggiornare l’app all’ultima versione tramite l’App Store utilizzando questo link. Qualora vogliate sperimentare tutte le funzioni sperimentali che approderanno nel prossimo futuro anche nelle versioni stabili basta iscriversi al programma TestFlight beta qui.

