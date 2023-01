Torniamo a parlare di ChromeOS, giusto qualche giorno fa vi abbiamo riportato la notizia dell’inizio della distribuzione dell’ultima versione disponibile del sistema operativo di Google, la 109; tale aggiornamento non ha introdotto molte novità, forse in attesa del prossimo rilascio di ChromeOS 110 che potrebbe portare anche una gradita aggiunta, il Material You.

Nuove immagini ci lasciano sbirciare l’implementazione del Material You in ChromeOS

Non è la prima volta che parliamo dell’implementazione del Material You in ChromeOS, l’intento di Google potrebbe infatti essere non solo quello di rendere più armonici i propri sistemi operativi desktop e mobile, ma anche quello di facilitare il passaggio ad un Chromebook per coloro che sono abituati ad altre piattaforme.

L’ultima volta che abbiamo trattato l’argomento era novembre dello scorso anno, in quell’occasione avevamo avuto modo di vedere come procedevano i progetti di Big G. Ora grazie a quanto condiviso da C2 Productions su Twitter, possiamo vedere i progressi svolti nell’implementazione dello stile grafico in questione.

La prima cosa che possiamo notare osservando le immagini nella galleria qui sopra, è come sia stato decisamente migliorato il selettore di temi rispetto a quanto visto in precedenza, ora è infatti in grado di estrarre i colori dallo sfondo impostato sul desktop, dando all’utente maggiori opzioni di personalizzazione rispetto a quanto precedentemente trapelato.

Un’altra cosa che possiamo notare grazie alle immagini condivise, è che ora anche i quick toggles si adattano al tema dei colori scelto, avevamo infatti già visto come fossero stati ridisegnati rispetto agli attuali (nel precedente articolo), ma in quell’occasione sembravano non beneficiare del tema colore scelto dall’utente.

Insomma Google si sta dando parecchio da fare, considerando che quanto sopra esposto è stato attivato nella versione Canary di ChromeOS (e dovrebbe essere disponibile anche nel canale Dev) potrebbe non volerci poi molto prima di vederlo rilasciare in forma beta e poi stabile per tutti gli utenti; il Material You verrà ampiamente distribuito con l’aggiornamento alla versione 110? Difficile dirlo, non ci resta che attendere febbraio per scoprirlo.

