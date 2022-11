Google impiega svariate risorse nello sviluppo di nuove funzioni per il suo sistema operativo ChromeOS, lo scopo è ovviamente quello di migliorare l’esperienza utente e giusto ieri abbiamo scoperto l’ultima piccola, utile aggiunta per quanto riguarda la gestione delle scrivanie virtuali. In questi giorni è atteso il rilascio della versione 108 di ChromeOS, nell’attesa di scoprire cosa ci riserverà la nuova versione, possiamo dare un primo sguardo a qualcosa che arriverà probabilmente nel 2023 sui Chromebook, ovvero il Material You, di cui avevamo avuto qualche timida notizia a giugno.

Ecco come potrebbe cambiare ChromeOS grazie all’introduzione del Material You

ChromeOS non ha probabilmente le stesse schiere di appassionati che possono vantare altri sistemi operativi ma, fortunatamente, c’è sempre chi si dedica strenuamente a cercare nei meandri dei canali Dev e Canary le anteprime di quelle che diventeranno future funzioni e novità; è questo il caso di oggi visto che grazie a Kent Duke, C2 Productions e Futur3Sn0w, che hanno condiviso quanto scoperto su Reddit e su Twitter, possiamo ammirare quello che probabilmente sarà il futuro design di ChromeOS grazie all’introduzione del Material You.

Gli utenti di cui sopra sono riusciti ad attivare per vie traverse un apposito flag, nella versione Canary del sistema, per attivare quello che è l’aspetto attuale dell’implementazione del Material You; ovviamente questa riprogettazione è in realtà composta da vari progetti, ed è ben lontana dall’essere pronta o ultimata.

La prima cosa che salta all’occhio è l’introduzione dei colori dinamici, ovvero la possibilità di far adattare i colori del sistema a quelli dello sfondo impostato sul desktop (esattamente come già accade sugli smartphone Pixel).

Un altro aspetto interessante, introdotto in seguito rispetto alle immagini della galleria precedente, riguarda il redesign del pannello dei quick toggle e dei cursori di volume e luminosità, che hanno un aspetto completamente diverso dall’attuale, nonché molto più simile a quello dei Pixel grazie al Material You.

In ultimo una modifica molto interessante, nonché comoda, riguarda lo spostamento delle notifiche che non saranno più nello stesso pannello dei quick toggle, ma verranno posizionate in uno spazio a loro dedicato a sinistra del calendario; il design delle notifiche sembra invariato per il momento (fatta eccezione per l’adeguamento dei colori in base allo stile Material You), ma il nuovo posizionamento risulta molto più comodo dell’attuale, permettendo agli utenti di avere più spazio per interagire con esse.

Insomma gli sforzi di Big G per migliorare ChromeOS e adattarlo finalmente al Material You sono evidenti, ma come detto si tratta di diversi progetti che si intersecano e uniscono tra di loro per rivelare in ultimo il risultato finale, per il quale probabilmente dovremo attendere ancora un po’, almeno nella versione stabile del sistema. Sicuramente, l’introduzione del Material You nel sistema operativo dei Chromebook, contribuisce all’espansione e al miglioramento dell’ecosistema di Google, che ovviamente punta ad espanderlo e renderlo sempre più appetibile e fruibile.

