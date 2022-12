Sono sempre più evidenti gli sforzi di Google volti a migliorare il proprio sistema operativo desktop ChromeOS, si tratta principalmente di piccole aggiunte qua e là, che però contribuiscono a migliorare l’esperienza d’uso del software in questione; di recente per esempio abbiamo avuto modo di vedere le novità implementate nella gestione delle scrivanie virtuali, o ancora una serie di altre novità con l’aggiornamento di ChromeOS 108 che ha finalmente portato il cestino sui Chromebook e migliorie per la scansione dei documenti. Oggi parliamo di qualcosa che potrebbe essere aggiunto al sistema in futuro, una funzione presa in prestito da Android 12, ovvero la cronologia delle notifiche.

Un nuovo flag per sviluppatori lascia presagire l’arrivo della cronologia delle notifiche in ChromeOS

Partiamo dal presupposto che, per il momento, nulla è certo, ma gli sforzi di Google per rendere più armonici e simili i propri sistemi operativi sono evidenti, Android e ChromeOS guardano l’uno all’altro in certi contesti e ciò di cui parliamo oggi è uno di quelli.

Recentemente abbiamo avuto modo di vedere come potrebbe essere ChromeOS in seguito all’implementazione dello stile Material You, l’arrivo del nuovo aspetto grafico richiederà del tempo ma, oltre ad alcuni cambiamenti estetici, abbiamo anche potuto notare come le notifiche potrebbero essere spostate in un’apposito pannello, lasciando l’attuale posizione sopra i quick toggle.

L’ultima volta che abbiamo visto apportare dei cambiamenti alle notifiche di ChromeOS, si trattava dell’aggiornamento alla versione 104, grazie alla quale venivano raggruppate le notifiche provenienti dallo stesso mittente nelle applicazioni di messaggistica, dando modo all’utente di visualizzare però solo l’ultimo messaggio (cosa che non accade più, per esempio, grazie all’arrivo della versione “desktop” di WhatsApp che consente ora di visualizzare tutti i messaggi, esattamente come accade sugli smartphone).

Ad ogni modo è stato individuato un nuovo flag dedicato agli sviluppatori, nella versione Canary di ChromeOS:

Notification History Interaction

Enable recording of notification count and interaction. – Mac, Windows, Linux, ChromeOS, Fuchsia, Lacros. #enable-notification-history-interaction

Come potete notare si tratta di un flag che si occupa di tenere traccia del conteggio delle notifiche e dell’interazione con esse, qualcosa di molto simile alla cronologia delle notifiche introdotta in Android 12, che permette all’utente di richiamare le notifiche precedentemente cancellate per errore; una cosa che salta subito all’occhio però, sono i sistemi operativi per i quali il flag è disponibile, dove oltre al sistema dei Chromebook figurano anche macOS, Windows, Linux, Fuchsia e Lacros. Questo potrebbe significare che il flag in questione potrebbe occuparsi di altro, ma è presto per dirlo.

Un’eventuale implementazione della cronologia delle notifiche in ChromeOS sarebbe molto comoda, a diversi di noi capita sicuramente in svariate occasioni di cancellare per errore una notifica senza neanche leggerla, dovendo poi aprire l’applicazione di turno per andare a recuperarla; una funzionalità del genere potrebbe rivelarsi molto utile ma, come spesso accade, il fatto che ci sia un flag dedicato agli sviluppatori non implica necessariamente che una nuova funzione verrà rilasciata per gli utenti comuni, staremo a vedere.

