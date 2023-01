A pochi giorni di distanza dal rilascio dell’aggiornamento all’ultima versione disponibile del browser proprietario e con un leggero ritardo sulla tabella di marcia, Google rilascia l’ultimo aggiornamento del suo sistema operativo dedicato ai Chromebook, ChromeOS 109.

Le novità implementate nell’aggiornamento non sembrano molte, forse in attesa di aggiunte più corpose previste per la versione 110; diamo un’occhiata insieme a cosa c’è di nuovo.

ChromeOS 109 modifica l’animazione di avvio delle app Android

Uno dei punti forti di ChromeOS è sicuramente rappresentato dalla possibilità di utilizzare un immenso numero di applicazioni Android, scaricabili direttamente dal Play Store e che consentono all’utente di espletare le mansioni più disparate nonché di usufruire di una serie di servizi cui è già abituato grazie ai propri dispositivo mobili.

Solitamente, soprattutto su Chromebook di fascia bassa, all’avvio del notebook le applicazioni Android non sono immediatamente disponibili per l’apertura, questo perché ARC (Android Runtime per Chrome) necessita di qualche secondo prima dell’avvio. Di conseguenza tentando di aprire un’app Android subito dopo aver acceso il vostro Chromebook, avrete sicuramente notato in passato come l’icona presente sulla barra delle applicazioni venisse colorata di grigio e contornata dalla classica animazione di caricamento.

Ora, come potete notare dalle immagini qui sopra, Google introduce con ChromeOS 109 una nuova animazione per il caricamento, si aprirà infatti una finestra bianca (al momento anche con il tema scuro attivato) con il logo dell’applicazione in questione e la rotellina del caricamento.

Non si tratta di nulla di eclatante e non ha un’utilità specifica, ma rende più piacevole esteticamente l’attesa del completamento della procedura.

L’app Galleria riceve più opzioni di colore per la modifica delle immagini

La nuova applicazione Galleria è stata introdotta per la prima volta con l’aggiornamento a ChromeOS 104, essa consente non solo la modifica delle immagini ma anche l’apertura dei file PDF permettendone la compilazione dei moduli, la firma dei documenti, la creazione di annotazioni e altro.

Ora la funzione Annota integrata nell’applicazione, riceve un selettore di colori Personalizzato, che consente molte più possibilità di scelta dei colori rispetto a quelle offerta dall’unica precedente opzione Tavolozza. Anche in questo caso non si tratta di un’implementazione che sconvolge l’esperienza d’uso, quanto più di una piccola aggiunta che potrebbe rivelarsi comoda in diversi contesti.

Le novità come avrete notato sono poche nell’ultimo aggiornamento di ChromeOS, è probabile che Google stia concentrando la maggior parte delle novità per la versione 110, il cui rilascio è teoricamente atteso per il prossimo 9 febbraio; lo scopriremo col tempo.

Come di consueto quanto sopra esposto è quanto rilevato durante un breve utilizzo post aggiornamento, qualora con un utilizzo più prolungato dovessimo accorgerci che ci è sfuggita qualche altra novità, provvederemo ad aggiornare l’articolo.

