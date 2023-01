Una paio di giorni fa Apple ha presentato MacBook Pro 14 e 16 con chip M2 Pro e M2 Max. Oggi possiamo farci un’idea delle prestazioni offerte dal chip M2 Pro grazie alla piattaforma di benchmark Geekbench.

I punteggi di Geekbench ottenuti da un’unità Mac mini equipaggiata con chip M2 Pro hanno rivelato un aumento significativo delle prestazioni rispetto al Mac mini e ai chip Apple della generazione precedente.

Il chip M2 Pro batte M1 Max su Geekbench

I numeri rivelano che il Mac mini con M2 Pro ha ottenuto un punteggio single-core di 1.952 e un punteggio multi-core di 15.013 in una configurazione con 16 GB di memoria unificata. Per fare un confronto, il precedente Mac mini M1 ha ottenuto un punteggio single-core di 1.651 e un punteggio multi-core di 5.181. Si tratta del primo benchmark per il chip M2 Pro ed è probabile che le prestazioni di questo chipset non saranno molto diverse sui nuovi MacBook Pro.

Nel MacBook Pro da 14 e 16 pollici della generazione precedente, il chip M1 Pro ha ottenuto un punteggio single-core di 1.734 e un punteggio multi-core di 10.076, mentre l’M1 Max ha ottenuto 1.727 punti in single-core e 12.643 in multi-core.

I punteggi di Geekbench per Mac mini con il chip M2 hanno rivelando prestazioni simili a quelle del MacBook Air M2 annunciato a giugno 2022. Tutti questi risultati evidenziano un aumento significativo delle prestazioni per i nuovi chip di Apple.

