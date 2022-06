Apple ha già stuzzicato la curiosità di appassionati di tecnologia e addetti ai lavori confermando di essere impegnata nella realizzazione di un visore per realtà mista, ossia un dispositivo che dovrebbe combinare Realtà Virtuale e Realtà Aumentata ma, a quanto pare, il colosso di Cupertino avrebbe progetti ancora più ambiziosi per il settore dei device indossabili di ultima generazione.

Stando a quanto viene riferito da Jeff Pu, analista di Haitong International Tech Research, Apple sarebbe al lavoro anche su occhiali AR che dovrebbero essere lanciati sul mercato nella parte finale del 2024.

Gli occhiali AR di Apple arriveranno a fine 2024

A dire di Jeff Pu, Luxshare ICT resterà uno dei principali fornitori di Apple per i suoi prossimi dispositivi (ossia quelli lanciati tra la fine del 2022 e il 2024) e tra tali device vi saranno Apple Watch Series 8, iPhone 14, il tanto chiacchierato visore AR/VR e nuovi occhiali AR (in programma per la seconda metà del 2024).

Purtroppo allo stato attuale non si conoscono i dettagli sugli occhiali AR di Apple ma, sulla base di quanto è emerso nei mesi scorsi, a differenza del visore AR/VR dovrebbero essere strettamente legati all’utilizzo di iPhone, dal quale dipenderanno per molte delle loro funzionalità.

Anche il popolare analista Ming-Chi Kuo negli anni scorsi ha messo in evidenza che gli occhiali a cui lavora il colosso di Cupertino saranno intesi come una sorta di display aggiuntivo per iPhone (un po’ come la prima generazione di Apple Watch).

Il visore per realtà mista, invece, dovrebbe presentare un design più consistente, in modo da ospitare il potente hardware necessario all’elaborazione dei contenuti AR e VR in alta risoluzione (e tutto ciò indipendentemente da altri dispositivi Apple).

Jeff Pu sostiene anche che nella parte finale del 2024, insieme agli occhiali AR, il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare pure la seconda generazione del visore AR/VR (la prima, invece, dovrebbe essere annunciata all’inizio del prossimo anno). Staremo a vedere.