Il terzo capitolo della stagione della serie televisiva The Mandalorian, spin-off di Star Wars, è in arrivo a marzo su Disney+. Ambientata cinque anni dopo le vicende narrate nel film “Il ritorno dello Jedi” e con protagonista il mercenario spaziale dal volto coperto Din Djarin (interpretato da Pedro Pascal), tornerà sulla piattaforma dopo due anni di attesa.

Ecco il trailer di The Mandalorian 3, con Din Djarin e Grogu in azione

Per promuovere l’atteso capitolo, proprio in queste ore è stato pubblicato un trailer in italiano che anticipa le nuove avventure di Din Djarin e Grogu, conosciuto anche come Baby Yoda.

La sinossi ufficiale del terzo capitolo pubblicata da Disney+ non rivela molti dettagli, tuttavia nel corso degli eventi è lecito aspettarsi qualche apparizione di Jedi.

I viaggi del mandaloriano attraverso la galassia di Star Wars continuano. Una volta era un cacciatore di taglie solitario, ma ora Din Djarin si è riunito con Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica fatica a guidare la galassia in una direzione distante dal suo passato oscuro. Il mandaloriano incontrerà nuovi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grugu proseguono il loro viaggio.

Come è ormai noto, The Mandalorian 3 sarà in continuità con gli eventi di “The Book of Boba Fett” e vedrà la comparsa di qualche viso conosciuto dai fan: è il caso di Temuera Morrison e Ming-Na Wen che si uniranno al cast composto da Amy Sedaris, Omid Abtahi, Bill Burr, Timothy Olyphant, Titus Welliver e Rosario Dawson, oltre ovviamente a Pedro Pascal nel ruolo del protagonista insieme al piccolo Grogu.

Quando sarà disponibile The Mandalorian 3 e dove vederlo

La terza stagione di The Mandalorian farà il suo debutto ufficiale il 1° marzo 2023 solo su Disney+ e sarà composta da otto episodi totali. Come confermato dal regista e creatore della serie Jon Favreau, i lavori su The Mandalorian 4 sono già iniziati, quindi non dovrebbe arrivare tra molto tempo.

In attesa di gustarvi i nuovi episodi della serie, potete guardare il trailer in italiano per un assaggio delle nuove avventure.

Potrebbe interessarti anche: Kang e MODOK nel nuovo trailer di Ant-Man and The Wasp: Quantumania