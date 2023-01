Dopo il trailer ufficiale dello scorso ottobre, Marvel continua lentamente ad alzare il sipario pubblicando un nuovo trailer in italiano del film Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Il film, che darà ufficialmente il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, rappresenta una tappa importante anche per l’introduzione del nuovo villain Kang il Conquistatore, insieme ad altri personaggi che fanno prevedere l’avvio di un nuovo arco narrativo, anche grazie all’annuncio dell’inizio di una nuova dinastia.

Il trailer di Ant-Man and The Wasp: Quantumania con nuovi personaggi

Nel film la famiglia di Ant-Man e Wasp si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre ciò che pensavano fosse possibile dai limiti umani.

Il nuovo trailer si dimostra piuttosto esplicativo sulla storia e sui personaggi che ne prendono parte. Tra questi compaiono i protagonisti della serie, ovvero Scott Lang conosciuto come Ant-Man (Paul Rudd) e Hope van Dyne conosciuta come Wasp (Evangeline Lilly), la figlia di Scott, Cassie (Kathryn Newton), Hank Pym che assume l’identità dell’originale Ant-Man (Michael Douglas) e Janet van Dyne ovvero l’originale Wasp (Michelle Pfeiffer).

La vera novità è però rappresentata dalla presenza di nuovi personaggi come Kang il Conquistatore (interpretato da Jonathan Majors), comparso peraltro nelle fasi finali della serie televisiva Loki, e MODOK, il villain nemico ricorrente dei Vendicatori, Capitan America, Iron Man e Hulk.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania sarà distribuito da Walt Disney Pictures e uscirà ufficialmente al cinema in Italia il 15 febbraio 2023, anche in 3D. In attesa dell’arrivo sul grande schermo, non ci resta che goderci il nuovo trailer ufficiale.

Potrebbe interessarti anche: Cosa guardare su Amazon Prime Video a gennaio? Le novità tra film, serie TV e originals

In copertina Scott Lang, Cassie Lang e Hope van Dyne in una scena del film