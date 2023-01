Buone notizie per i clienti di rete fissa Iliad, che a distanza di mesi dall’annuncio di Fastweb come nuovo fornitore di fibra ottica FTTH, dà oggi notizia di un nuovo accordo importante. Si tratta di FiberCop, che oltre a Vodafone, è da oggi partner di Iliad, a supporto di un processo di estensione della propria copertura in fibra che, annuncia Iliad, presto supererà i 10 milioni di unità abitative.

Iliad e FiberCop insieme per sviluppare la copertura della fibra

Nella giornata di oggi, l’operatore ha annunciato un nuovo passo in avanti per quanto riguarda la propria offerta di rete fissa che, a quasi un anno dal lancio, può garantire agli utenti il supporto di un nuovo accordo di co-investimento con FiberCop, una società infrastrutturale appartenente al Gruppo TIM.

Iliad prospetta così il raggiungimento di oltre 8 milioni e 500 mila unità abitative distribuite in 350 città italiane all’incirca, abitazioni raggiunte dalla fibra FTTH alle quali ne verranno presto contate delle altre per arrivare presto all’obiettivo suddetto: i 10 milioni di unità abitative coperte dalla fibra FTTH.

L’operatore assicura che anche per le nuove abitazioni coperte dalla rete di FiberCop sarà garantita le velocità in download di 5 Gbps (massimo), oltre a confermare la politica zero costi nascosti e sorprese proponendo la propria offerta di rete fissa ai prezzi precedenti (cresciuti già lo scorso ottobre).

Significa quindi che l’offerta fibra di Iliad continua a costare 24,99 euro al mese per tutti o, per gli utenti mobili con attiva un’offerta a 9,99 euro e pagamento automatico 19,99 euro mensili (ai quali aggiungere i 39,99 euro una tantum per l’installazione, in entrambi i casi).

Per inciso, il piano in questione comprende anche il router Iliadbox con tecnologia Wi-Fi 6 che promette velocità in download fino a 1 Gbps in Wi-Fi. Se volete attivarla, verificare la copertura o conoscere ulteriori informazioni a seguire vi lasciamo il link diretto.

