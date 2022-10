A quasi un anno di distanza dal lancio della prima offerta di rete fissa, Iliad presenta oggi la “nuova” offerta 100% fibra con iliadbox Wi-Fi 6. Il prezzo è più salato di quest’ultima, anche se si rimane sotto i 20 euro al mese, per chi ha una linea mobile Iliad attiva.

Non ci sono vincoli, né costi nascosti e il prezzo qui previsto è garantito per sempre; in accordo con la classica politica dell’operatore. Ma andiamo a scoprirne i dettagli, i prezzi e le informazioni utili per attivare questa nuova offerta fibra di Iliad.

Quanto costa e cosa include l’offerta fibra iliadbox Wi-Fi 6

La nuova iliadbox Wi-Fi 6, anche in questo caso progettata internamente dal team di Ricerca e Sviluppo di iliad, coniuga l’ormai iconico design rotondo con performance eccellenti: grazie allo standard Wi-Fi 6 e alle quattro antenne con tecnologia MiMo, la connessione in Wi-Fi potrà raggiungere fino a 1 Gbit/s in download, migliorando ulteriormente anche latenza e stabilità. Gli utenti potranno gestire il proprio router mediante l’app iliadbox Connect che, fra le numerose funzionalità, permette lo spegnimento programmato del Wi-Fi, per esempio nelle ore notturne per ridurre i consumi di energia elettrica. La nuova iliadbox Wi-Fi 6 è stata progettata e testata per durare almeno 10 anni, contrastando l’obsolescenza programmata.

È di oggi l’annuncio di questa nuova offerta fibra iliadbox Wi-Fi 6, offerta che, al prezzo di 19,99 euro al mese (per chi ha attiva un’offerta Iliad a 9,99 euro al mese con pagamento automatico; altrimenti costa 24,99 euro al mese) offre quanto segue:

internet illimitato fino a 5 Gbit/s in download (Wi-Fi fino a 1 Gbit/s) e 700 Mbit/s in upload per 6,3 milioni di unità immobiliari o oltre 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload per ulteriori 1,4 milioni di unità immobiliari

(Wi-Fi fino a 1 Gbit/s) e per 6,3 milioni di unità immobiliari o oltre 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload per ulteriori 1,4 milioni di unità immobiliari iliadbox Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito

minuti illimitati verso fissi e mobili italiani e verso fissi di oltre 60 Paesi

verso fissi e mobili italiani e verso fissi di oltre 60 Paesi prezzo garantito per sempre, senza costi o vincoli di durata nascosti

Costo di installazione pari a 39,99 euro una tantum

Cosa cambia rispetto alla vecchia offerta

Ricapitolando, a parte il prezzo maggiorato da 15,99 euro al mese a 19,99 euro per i clienti Iliad, e da 23,99 euro a 24,99 per gli altri, la novità di questa “nuova” offerta sta nel solo fatto che integra questo nuovo iliadbox che, grazie al Wi-Fi 6, raddoppia la velocità in Wi-Fi, ora fino a 1 Gbit/s in download invece di 500 Mbit/s. Tutto qua.

Come attivare l’offerta fibra iliadbox Wi-Fi 6

E proprio per quel che riguarda l’attivazione dell’offerta fibra iliadbox Wi-Fi 6 è necessario sapere quanto segue. Bisogna visitare la pagina web dell’offerta in questione per fare tutto, con le attivazioni che sono già possibili da oggi, 11 ottobre, sia online che via Simbox.

Ma prima di attivare l’offerta fibra iliadbox Wi-Fi 6 è necessario verificare la copertura dal campo relativo che trovate sulla medesima pagina. Ad oggi sono coperte oltre 7,7 milioni di unità immobiliari e, a inizio 2023 si supereranno i 10 milioni secondo quanto dichiarato dall’operatore.

Ad ogni modo, per maggiori informazioni, per fugare dubbi o per attivare l’offerta, fate riferimento sul link qui sotto.

Attiva l’offerta fibra iliadbox Wi-Fi 6

