Brutte notizie per alcuni clienti TIM di rete fissa. Nella giornata di oggi l’operatore ha annunciato nuove rimodulazioni riservate ad alcune offerte, che di conseguenza aumentano di prezzo di 2 euro al mese. Oltre a questo, TIM coglie l’occasione per ufficializzare anche altri cambiamenti legati all’adeguamento annuale dei prezzi delle medesime, i cui canoni mensili varieranno ulteriormente in base all’andamento dell’inflazione. Comunque, ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

TIM aumenta i prezzi delle offerte di linea fissa

Le offerte TIM di rete fissa interessate dalla nuova rimodulazione in questione sono le seguenti: Internet Senza Limiti Premium, Tutto Senza Limiti Premium, TUTTO Premium e Smart Premium.

Aumenteranno tutte di 2 euro al mese a partire dal prossimo 1° marzo 2023, per via di esigenze economiche dovute al mutamento del contesto di mercato, anche connesse alla necessità di continuare ad investire sulle reti di nuova generazione, spiega l’operatore nel comunicato stampa relativo (rimodulazione che verrà resa nota ai clienti anche in fattura fra gennaio e aprile 2023).

Oltre a indicare che eventuali promozioni legate a queste offerte non subiranno variazioni, TIM spiega che i clienti che non accetteranno tale rimodulazione hanno il diritto di recedere dal contratto o di passare a un altro operatore senza dover pagare né penali, né costi di disattivazione.

Per farlo è necessario darne comunicazione entro il termine precisato nel messaggio in fattura, e non prima di 60 giorni dalla ricezione della stessa. Queste sono le modalità per effettuare il recesso:

l diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione può essere esercitato chiamando il Servizio Clienti 187, facendone richiesta dall’Area Clienti MyTIM (previa registrazione), scrivendo all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma) o tramite PEC all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it o recandosi in un negozio TIM.

Per maggiori informazioni sulla documentazione da allegare o per altri dettagli vi invitiamo a leggere la comunicazione relativa.

Adeguamento annuale dei prezzi

L’altra novità annunciata dall’operatore riguarda invece il sistema di adeguamento annuale dei prezzi, relativo alle medesime offerte citate, cioè Internet Senza Limiti Premium, Tutto Senza Limiti Premium, TUTTO Premium e Smart Premium.

In buona sostanza i clienti che hanno sottoscritto uno di questi piani, debbono sapere che il canone mensile verrà incrementato annualmente in base all’inflazione (indice di inflazione IPCA rilevato dall’ISTAT), maggiorato di un coefficiente pari a 3,5%. Tale incremento non potrà superare complessivamente il 10% del canone mensile dell’offerta.

TIM spiega che la prima variazione annuale (a parte gli aumenti citati sopra) sarà effettuata a partire dal 1° aprile 2024, con riferimento al valore IPCA rilevato per l’anno solare 2023.

L’operatore ne darà notizia con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di applicazione, variazione che sarà comunicata anche personalmente al cliente tramite SMS, e-mail o app MyTIM (a seconda del canale indicato dallo stesso), oltre che tramite messaggio in fattura.

Chi non intende accettare questi cambiamenti potrà effettuare il recesso o passare ad altro operatore senza costi di disattivazione o penali entro il 31 marzo 2023, tramite i canali sopra indicati. Maggiori dettagli li trovate nel comunicato stampa dedicato.

