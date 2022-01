Sono passati ormai diversi anni da quando il nuovo operatore Iliad ha rivoluzionato il settore mobile. I suoi principi sono stati fin da subito chiari e decisamente sbandierati: trasparenza e zero rimodulazioni; così è stato, seppur non siano mancate alcune promesse non mantenute (come ad esempio il cambio tariffa) e primi problemi di avviamento (dovuti comunque ad una fase iniziale dell’infrastruttura).

Durante questo lasso di tempo l’operatore ha snocciolato numeri sempre più importanti, giorno dopo giorni, arrivando ad oggi a 8,5 milioni di clienti e un tasso di soddisfazione a detta dell’operatore elevatissimo, del 97%. Una storia di successo insomma sul mobile, l’operatore adesso è pronto a replicarla sul fisso.

Durante la presentazione Benedetto Levi, CEO di Iliad Italia, ha sottolineato tutte le strozzature del sistema attualmente presenti: operatori che inseriscono clasuole nascoste, connessioni in mistro fibra-rame spacciate per fibra, prezzi che aumentano senza spiegazioni, irreperibilità delle fatture ed errori. L’obiettivo? Portare in Italia una nuova rivoluzione, proprio come fatto sul mobile.

Iliad Box: il router “game changer”

Iliad ha lavorato non solo sull’infrastruttura, sviluppando una rete in fibra ottica sul territorio (utile anche per migliorare il servizio mobile) ma anche sul router per realizzare un apparecchio performante a livello hardware e ottimizzato a livello software. Il suo nome è: Iliad Box.

Sul retro questo router è dotato di diverse poter:

Ingresso Fibra;

Porta Ethernet da 1 Gbps + power

Porta Ethernet da 1 Gbps

Porta Ethernet da 2.5 Gbps

Questo vuol dire che se si collegano contemporaneamente più dispositivi non ci sarà più 1 Gbps fra tutti ma una banda dedicata, fino a un totale di 5 Gbps in totale. Il router ha connettività WiFi 5 e arriva a oltre 500 Mbps, purtroppo non di tipo 6.

La Iliad Box è programmata per durare almeno 10 anni e ha un consumo ridotto sul consumo di energia elettrica. All’occorenza la copertura del segnale WiFi può essere estesa con la tecnologia WiFi Mesh acquistando degli extender ulteriori.

Velocità Rete fissa Iliad

Iliad Italia, durante l’annuncio della sua nuova rete fissa ha comunicato che raggiungerà:

1.4 milioni di abitazioni con la velocità massima offerta “tipica”, ovvero: 1 Gbps/s in download e 300 Mbps in upload;

mentre per quegli utenti che potranno essere raggiunti al 100% dalla tecnologia Iliad, ovvero in 6 milioni di case, sarà possibile navigare fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload.

C’è da precisare che la velocità massima raggiungibile non sarà di 5 Gbps per un singolo dispositivo, bensì complessivamente per la rete di casa.

Basandosi principalmente sull’infrastruttura Open Fiber, la copertura dipende da essa, è possibile però verificare se la propria abitazione è raggiunta da Iliad Casa direttamente sul sito (cliccando sul logo per andare alla home).

Offerta Iliad Casa: prezzo e come attivarla

A conclusione dell’evento Benedetto Levi ha annunciato l’offerta casa di Iliad, nel concreto con queste caratteristiche e prezzo:

Trasparenza;

Nessun vincolo, sarà possibile sempre cambiare operatore;

Minuti illimitati;

Internet illimitato;

Massima velocità per sempre;

Prezzo: 15,99 Euro al mese, per sempre, per utenti Iliad mobile . Altrimenti il prezzo è di 23,99 Euro;

. Altrimenti il prezzo è di 23,99 Euro; Costo di attivazione: 39,99 Euro.

L’offerta casa di rete fissa di Iliad è attivabile da oggi 25 gennaio 2022 su Iliad.it (cliccando sul logo per andare alla home). e sulle Simbox sparse nel Bel Paese.

Potrebbe interessarti: come parlare con un operatore Iliad.