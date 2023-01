Da Vodafone arriva una novità importante dedicata agli utenti che desiderano attivare un’offerta fibra per la casa o l’ufficio: l’operatore telefonico, infatti, ha lanciato in alcune città la possibilità di attivare un’offerta che si appoggia alla rete di FiberCop (azienda che fa parte del Gruppo TIM).

Ricordiamo che Vodafone fino a questo momento consentiva agli utenti di attivare le sue offerte fibra con possibilità di navigare fino a 2,5 Gbps nelle località coperte da Open Fiber mentre con la rete di FiberCop la velocità supportata arriva solo fino a 1 Gbps.

Da Vodafone arriva una nuova offerta in fibra ottica

La nuova offerta in fibra di Vodafone è al momento disponibile soltanto in alcune città e in particolare in località che fino a questo momento potevano contare soltanto sulla copertura con tecnologia FTTC.

Le città nelle quali il popolare operatore telefonico consente di attivare questa nuova soluzione sono le seguenti: Bergamo, Bolzano, Firenze, Genova, Modena, Palermo, Parma, Prato, Rimini, Roma, Siena, Torino, Trieste, Trento, Verona e Vicenza.

Se nelle altre località con la rete Open Fiber Vodafone offre una soluzione capace di garantire una velocità fino a 2,5 Gbps in download e fino a 500 Mbps in upload, in queste città con la copertura della rete di FiberCop gli utenti si dovranno “accontentare” di navigare fino a 1 Gbps (in download) e fino a 300 Mbps (in upload).

Così come avviene per le offerte relative alla rete Fibra FTTH di Open Fiber, anche per quelle relative alla rete FTTH di FiberCop il modem incluso è la la Vodafone Wi-Fi 6 Station.

In sostanza, con questa soluzione il popolare operatore telefonico va ad arricchire la propria offerta fibra, aumentando così la velocità massima garantita in quelle località nelle quali al momento non è disponibile la più performante rete di Open Fiber.

Potete trovare tutte le offerte fibra seguendo questo link.