È di oggi l’annuncio di un nuovo accordo siglato da Iliad e Fastweb per la fornitura di connettività in fibra ottica. Si tratta di un passo in avanti da parte del primo nei confronti del mercato della rete fissa, piazza in cui Iliad è arrivato relativamente da poco tempo, lo scorso gennaio con un’offerta piuttosto interessante, specie per il prezzo aggressivo proposto.

E ora, a distanza di quasi un anno, è evidente come l’operatore abbia tutta l’intenzione di continuare a spingere per affermare la propria presenza nel mercato delle offerte in fibra ottica, ampliando la propria infrastruttura di rete e, di conseguenza i propri servizi.

L’accordo fra Iliad e Fastweb per la fornitura di connettività in fibra ottica

L’accordo consentirà a iliad di consolidare ulteriormente la propria presenza nel mercato della connettività in fibra in Italia, ampliando significativamente il proprio footprint grazie alla copertura FTTH di Fastweb su tutto il territorio nazionale.

In soldoni, si tratta dunque di un accordo che mira ad ampliare la copertura della rete di Iliad fornendo connettività a banda ultralarga su rete in fibra ottica FTTH (Fiber to the home). Numeri alla mano, l’operatore promette di raggiungere una copertura totale che, entro i primi mesi del 2023, coprirà oltre 10 milioni di unità abitative con tale tecnologia. Entro il 2025, la rete a banda ultralarga in fibra ottica FTTH di Fastweb Wholesale coprirà oltre 14,5 milioni di abitazioni.

Il nostro obiettivo è offrire ai nostri utenti il miglior servizio di connettività in fibra in aree sempre più estese del Paese. L’accordo con Fastweb è un passo importante in questa direzione e non possiamo che esserne molto soddisfatti ha commentato Benedetto Levi, Amministratore Delegato di Iliad in tale occasione.

Nel caso in cui vogliate provare l’offerta di rete fissa di Iliad, che al prezzo di 15,99 euro al mese per i già clienti (23,99 euro mensili per chi non è cliente mobile Iliad) offre fibra fino a 5 Gbit/s in download e fino a 700 Mbit/s in upload, potete attivarla direttamente da questo link.

