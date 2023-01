Nella giornata di domani, 17 gennaio, stando ad un leak di queste ore che porta la firma dell’affidabile Jon Prosser, Apple potrebbe annunciare l’arrivo di nuovi prodotti. Non ci sarà però alcun keynote come avviene quando l’azienda di Cupertino presenta nuovi prodotti di grande richiamo, come i recenti iPhone 14. Le novità in arrivo da parte di Apple dovrebbero essere svelate con un semplice comunicato stampa tramite il sito ufficiale dell’azienda. Vediamo quali potrebbero essere i nuovi prodotti Apple in arrivo nel corso della giornata del 17 gennaio.

Apple pronta ad annunciare nuovi prodotti il 17 gennaio? Ecco le possibili novità in arrivo

Il leaker Jon Prosser ha anticipato l’arrivo di nuovi prodotti Apple. Secondo l’indiscrezione di queste ore, l’azienda di Cupertino presenterà le sue prime novità del 2023 con un semplice comunicato stampa che sarà pubblicato sul sito ufficiale il prossimo 17 di gennaio. Al momento, però, tali indiscrezioni non trovano conferme e sarà necessario attendere le prossime ore per verificare l’effettivo arrivo di novità da parte di Apple.

Di certo, la casa di Cupertino dovrebbe avere diverse novità in cantiere e, quindi, una serie di annunci nel corso delle prossime ore può essere considerata come un’ipotesi realistica. Le novità, stando alle prime ipotesi, potrebbero riguarda il mondo macOS e i nuovi prodotti dell’ecosistema Apple per il mondo desktop. Le indiscrezioni, è bene sottolineare, confermano l’arrivo di nuovi prodotti mentre non dovrebbero esserci novità per quanto riguarda il mondo software e i servizi di Apple.

Cosa potrebbe svelare Apple il 17 gennaio

Come detto in precedenza, al momento ci troviamo ancora nel campo delle ipotesi e non ci sono conferme di alcun tipo in merito ai possibili nuovi prodotti in arrivo da Apple. L’ipotesi più probabile riguarda il debutto dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, in sviluppo da tempo e pronti a sostituire i modelli presentati nell’ottobre del 2021. I due nuovi laptop potranno contare (come ampiamente confermato da diverse indiscrezioni) sugli ancora inediti chip M2 Pro e M2 Max.

Non dovrebbero esserci ulteriori novità. Il design non cambierà e i nuovi MacBook Pro continueranno, molto probabilmente, a proporre la stessa struttura della gamma, in termini di varianti disponibili. In caso di debutto, però, i prezzi dei nuovi MacBook Pro potrebbero essere rivisti verso l’alto, seguendo quanto già fatto dall’azienda di Cupertino con gli iPhone e con gli iPad. Ricordiamo che, attualmente, la gamma MacBook Pro 14 parte da 2.349 euro mentre la variante da 16 pollici parte da 2.849 euro.

Nel recente passato si è parlato anche di un MacBook Air da 15 pollici. Il progetto, stando ai rumor dei mesi scorsi, sarebbe in sviluppo ma non sarebbe ancora vicino al debutto. Appare, quindi, difficile una sua presentazione nel corso della giornata di domani anche se non possiamo escludere una sorpresa di questo tipo.

In arrivo potrebbe esserci anche un nuovo Mac Mini. Anche in questo, se il debutto sarà confermato, potrebbe trattarsi di un semplice refresh con il passaggio dal chip M1 al nuovo M2 e con il possibile (anche se tutto da verificare considerando i pochi rumor in merito di questi mesi) di una sorta di Mac Mini “Pro” che potrebbe integrare uno dei chip in arrivo anche sui nuovi MacBook Pro (M2 Pro e Max quindi). Anche per il Mac Mini potrebbe esserci spazio per un aumento di prezzo (attualmente si parte da 819 euro).

Al momento, non sembra esserci spazio per ulteriori novità per la gamma di prodotti Apple. L’azienda ha di recente rinnovato la gamma iPad e prima ancora quella iPhone. Ricordiamo che il progetto di un nuovo iPhone SE sembra essere stato cancellato. Difficilmente, inoltre, ci saranno novità per gli Apple Watch o per l’Apple TV, prodotti già aggiornati nella seconda metà del 2022.

Per saperne di più in merito alle possibili novità di Apple non ci resta che attendere le prossime ore. L’appuntamento è fissato per il pomeriggio di domani 17 gennaio con un possibile annuncio “a sorpresa” in arrivo sul sito ufficiale della casa di Cupertino.

AGGIORNAMENTO: Un nuovo MacBook Pro avvistato online

Le indiscrezioni trovano subito una conferma. Il database dell’Industry Canada Radio Equipment, infatti, conferma l’esistenza di un nuovo MacBook Pro, destinato a registrare un debutto imminente. Il nuovo modello, A2779, potrebbe essere la variante M2 Pro o M2 Max di uno dei laptop che Apple potrebbe presentare nel corso delle prossime ore. Da notare che viene confermato il supporto al Wi-Fi 6E ma la certificazione non va ad aggiungere ulteriori dettagli in merito alle caratteristiche del progetto. Ne sapremo di più, di certo, a breve.

New Apple MacBook Pro model A2779 seen in Industry Canada Radio Equipment List database. Approved on January 11, 2023. Likely the new M2 Max or M2 Pro. Device will support WiFi 6E / 6GHz band. pic.twitter.com/KmSo1aGp7G — Wade Penner (@wadepenner) January 16, 2023

