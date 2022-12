Una delle nuove funzionalità chiave di iOS 16.2 e macOS Ventura 13.1 è la possibilità di eseguire l’aggiornamento a una nuova architettura dell’app Casa. Apple afferma che l’ultimo aggiornamento offre prestazioni e affidabilità migliorate per gli accessori HomeKit dedicati alla smart home.

Troppi problemi con HomeKit, Apple ritira l’aggiornamento alla nuova architettura per la casa intelligente

Il passaggio alla nuova architettura sembra aver causato non pochi problemi agli utenti di HomeKit, come dispositivi ‌bloccati in uno stato di “aggiornamento” o “configurazione”, dispositivi indisponibili, inviti a condividere la casa con altri utenti non riusciti e altro ancora, quindi il colosso di Cupertino ha deciso di ritirare temporaneamente l’opzione relativa al passaggio alla nuova architettura introdotta con l’aggiornamento iOS 16.2.

Per gli utenti che non sono ancora passati alla nuova architettura non ci sono problemi, in quanto non potranno fare la migrazione fino a quando Apple non riattiverà l’opzione, mentre gli utenti che hanno già effettuato l’aggiornamento rimarranno sulla nuova architettura con tutti i problemi del caso e non potranno tornare a quella precedente.

Apple ha confermato in un documento di supporto che il nuovo aggiornamento dell’architettura Casa è stato temporaneamente rimosso e che l’opzione per l’aggiornamento “tornerà presto”.

Potrebbe interessarti: Le nostre guide agli acquisti per la smart home