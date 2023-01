Nell’ottobre del 2022, durante il lancio dei nuovi Surface, Microsoft e Apple avevano annunciato che le nuove app di Apple Music ed Apple TV sarebbero presto arrivate su Windows 11 attraverso il Microsoft Store, consentendo agli utenti di abbandonare l’utilizzo di iTunes o dei browser Web per sfruttare i suddetti servizi.

Nelle ultime ore sono apparse online le pagine con le anteprime delle app, già raggiungibili sul Microsoft Store attraverso dei link (perché le pagine sono nascoste) anche se non risultano ancora scaricabili: questo, sebbene non sia stata fornita alcuna data per l’eventuale arrivo delle app, ci avvicina al rilascio pubblico. Scopriamo, dunque, tutto ciò che possiamo apprendere da queste anteprime.

Apple Music, TV e Devices in arrivo su Windows 11

Come da previsioni, Apple sta realmente portando le proprie app Apple Music e Apple TV sui computer Windows. Si tratta di app create con tecnologie più moderne, in grado di funzionare più velocemente e di gravare meno sulle risorse del sistema rispetto ad iTunes, pronto ad andare in pensione.

Le due app sono decisamente simili alla loro controparte disponibile su macOS, al netto di una fisiologica ottimizzazione dell’interfaccia per sposarsi al meglio con Windows 11.

Apple Music (Preview) for Windows pic.twitter.com/qRgjoSnwaS — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) January 11, 2023

Rispetto alla controparte macOS, sembra che l’app di Apple Music per Windows 11 perda unicamente la funzionalità “testi” (delle canzoni); i contenuti di iTunes vengono automaticamente spostati nella nuova app.

Apple TV Preview for Windows pic.twitter.com/Btka3Q2gYR — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) January 11, 2023

L’app di Apple TV per Windows 11 funziona alla pari della controparte disponibile su altre piattaforme, tra cui Xbox e le varie smart TV, consentendo agli utenti di guardare in streaming tutti i contenuti presenti a catalogo, anche (ed eventualmente) in 4K HDR, qualora il contenuto e il computer supportino tali tecnologie.

Come suggerito dai colleghi di 9to5mac, è interessante notare che iTunes per Windows smetterà di funzionare una volta che verrà installata una di queste due app: all’utente, viene mostrato un avviso che informa circa la futura disponibilità di una nuova versione dell’app, necessaria per mantenere il supporto a podcast e audiolibri, funzionalità non presenti in Apple Music.

La terza e ultima app è Apple Devices Preview, un’app che sostituirà la parte di gestione dei dispositivi presente in iTunes, ovvero quella che serve per sincronizzare e ripristinare dispositivi iOS o i vecchi iPod: lo scopo dell’app, quindi, sarà quello di far eseguire il backup dei propri dispositivi della mela morsicata, sincronizzare i file multimediali locali e ripristinare il firmware in caso di problemi, svincolando l’utente dall’utilizzo di iTunes.

Le pagine delle app sul Microsoft Store sono disponibili ma “nascoste”

Come fa notare l’account Twitter Aggiornamenti Lumia, le pagine delle tre app sono già presenti all’interno del Microsoft Store ma risultano “nascoste” (ovvero raggiungibili solo se in possesso del link diretto). Inoltre, non è attualmente possibile eseguire l’installazione diretta dallo store.

They require Windows 11 Build 22621 or higher — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) January 11, 2023

Come suggerito in un altro tweet all’interno della discussione, per funzionare, le tre app necessitano che il computer esegua la build 22621 (o versione successiva) di Windows 11. Un ultimo dettaglio riguarda la compatibilità di tutte e tre le app con la modalità scura di Windows 11.

Riferimenti a xrOS nel codice delle nuove app Apple per Windows

A seguito della comparsa di queste tre app, alcuni utenti si sono messi a indagare sul codice, scoprendo alcune cose decisamente interessanti.

Also found references to xrOS pic.twitter.com/GkoTzRR5Up — Aaron (@aaronp613) January 11, 2023

Ad esempio, l’utente Twitter @aaronp613 ha scoperto riferimenti a RealityOS e xrOS, inediti sistemi operativi del colosso di Cupertino che verranno sfruttati per i dispositivi (visori) basati su realtà virtuale e realtà mista della mela morsicata.

Il visore AR e VR di Apple, ancora senza un nome ma del quale si parla da tempo, recentemente svelato da un report dovrebbe debuttare verso la metà del 2023, con l’inizio delle vendite previsto per la seconda metà dell’anno. Insomma, tutto ci porta a pensare che al WWDC 2023 assisteremo al lancio di (almeno) un nuovo sistema operativo che aprirà le strade al primo dispositivo per la realtà mista della mela morsicata.

