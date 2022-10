Apple TV e Apple Music arriveranno presto su Windows e anche le foto di iCloud verranno integrate nell’app Foto di Windows 11.

Apple Music è finalmente in distribuzione tramite Microsoft Store e gli utenti Xbox potranno accedervi immediatamente, mentre gli utenti Windows dovranno attendere il prossimo anno.

Sia Apple Music che Apple TV saranno presto disponibili in versioni di anteprima per Windows, consentendo agli abbonati dei servizi Apple di accedere a musica e programmi TV in modo nativo su Windows senza dover utilizzare versioni Web o l’app iTunes esistente.

Inoltre le foto di iCloud appariranno nell’app principale Windows Foto in modo da consentire a chi possiede un iPhone di accedervi più facilmente su PC e notebook Windows.

Questa integrazione è disponibile per gli utenti iscritti al programma Windows Insider che installano l’ultima versione dell’app iCloud per Windows.

Altre notizie su Apple

Secondo un noto informatore Apple sarebbe costretta a produrre più iPhone e Mac fuori dalla Cina per varie ragioni più o meno legate alla pandemia, al rapporto del Paese con la Russia e ad altri fattori più che altro politici.

Nel frattempo Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori di una nuova tornata di versioni in anteprima dei propri sistemi operativi, mobili e non.

