Si chiama Apple Business Connect ed è un nuovo strumento lanciato dal colosso di Cupertino nelle scorse ore con l’obiettivo di offrire alle aziende di tutte le dimensioni una soluzione per personalizzare il modo in cui le informazioni più importanti vengono visualizzate sui suoi servizi più popolari.

A dire di Apple, infatti, grazie a questo strumento le aziende potranno provare a sfruttare al meglio le potezialità di Apple Maps, Messaggi, Wallet, Siri, servizi che possono vantare oltre 1 miliardo di utenti.

Apple Business Connect potrebbe rivoluzionare le mappe

Nel presentare Apple Business Connect, Eddy Cue ci ha tenuto a precisare che è stato creato anche con l’obiettivo di garantire agli utenti del colosso di Cupertino di tutto il mondo le informazioni più accurate sui luoghi in cui mangiare, fare acquisti e viaggiare.

Grazie ad Apple Business Connect le aziende avranno la possibilità di avere un maggiore controllo sul modo in cui le persone vedono e interagiscono con i loro prodotti e servizi ogni giorno.

E così, ad esempio, con Apple Business Connect sarà possibile gestire direttamente le proprie informazioni nel segnaposto interattivo di Apple Maps, inclusa l’aggiunta (o l’aggiornamento) di foto e loghi o persino invitare i clienti a compiere determinate azioni, come ordinare cibo o effettuare una prenotazione (il tutto direttamente dalle mappe).

Ed ancora, con la funzionalità Vetrine (disponibile da subito negli Stati Uniti e nei prossimi mesi anche in altri Paesi) le aziende potranno sfruttare questo strumento anche per presentare ai clienti promozioni speciali (come, ad esempio, i menu stagionali o gli sconti per determinati periodi di tempo).

Previous Next Fullscreen

Grazie ad Apple Business Connect sarà anche possibile fornire ai clienti informazioni utili per compiere determinate attività, come la prenotazione di un tavolo o di una camera in albergo attraverso gli appositi servizi, il tutto sempre da Apple Maps.

La sfida a Google Maps è stata lanciata.