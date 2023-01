Il prossimo 1° febbraio 2023 è in programma, come annunciato ufficialmente in queste ore dall’azienda, l’evento Unpacked di Samsung. Oltre al lancio dei nuovi smartphone Galaxy S23, l’evento in questione porterà al debutto anche la nuova gamma di notebook dell’azienda che arriverà sul mercato con il nome di Galaxy Book 3, andando a sostituire i Book 2 presentati lo scorso anno. In rampa di lancio, oltre alle nuove generazioni delle varianti già in gamma, Samsung potrebbe avere anche l’inedito Samsung Galaxy Book 3 Ultra con il nome “Ultra” che rappresenta un chiaro richiamo alle linee di smartphone e tablet Galaxy dove il top di gamma è definito proprio come “Ultra”. Sul progetto ci sono già i primi rumor. Ecco tutti i dettagli:

Samsung Galaxy Book 3 Ultra: in arrivo il 1° febbraio con prestazioni al top e un peso ridotto

Ad anticipare i primi dettagli sul nuovo Samsung Galaxy Book 3 Ultra è un recente report di Sammobile. Il magazine, specializzato nelle novità relative al mondo Samsung, si concentra su un elemento particolare del progetto del nuovo notebook top di gamma della casa coreana. Il nuovo Ultra, infatti, sarà più leggero dei suoi diretti concorrenti, il Dell XPS 15, vera e propria istituzione del mondo dei laptop premium con Windows, ed il MacBook Pro che, di certo, non ha bisogno di presentazioni.

Il notebook di casa Dell presenta un peso compreso tra 1,92 e 2,1 chilogrammi mentre il MacBook Pro di Apple arriva fino a 2 chilogrammi nel taglio da 16 pollici. Le stime di Sammobile evidenziano come il nuovo Samsung Galaxy Book 3 Ultra possa arrivare sul mercato con un peso complessivo di circa 1,8 chilogrammi. In questo modo, il notebook potrebbe essere più leggero rispetto ai suoi concorrenti nell’ipotesi che le indiscrezioni si riferiscano ad una variante con display da 15-16 pollici del nuovo notebook di Samsung.

Non è chiaro come Samsung arriverà a raggiungere questo peso molto ridotto, in rapporto alle dimensioni. Un compromesso sulla capacità della batteria potrebbe rappresentare una nota negativa per il progetto che rischierebbe di presentare un’autonomia inferiore alla media (contro il MacBook Pro, inoltre, la sfida dovrebbe essere persa in partenza considerando la maggiore efficienza degli Apple Silicon). Da non escludere la possibilità che il notebook presenti materiali ultra-leggeri e alcuni accorgimenti, legati al sistema di raffreddamento, mirati a ridurre il più possibile il peso. Sulla questione ne sapremo di più nelle prossime settimane.

Le altre specifiche

Al momento, le informazioni sulle specifiche del nuovo Samsung Galaxy Book 3 Ultra sono limitate. La fonte evidenzia come il nuovo notebook dovrebbe arrivare sul mercato con una tastiera full size e, quindi, con un tastierino numerico laterale, differenziandosi dalla concorrenza rappresentata dai notebook di Dell ed Apple. Ulteriori dettagli sulla questione e sulla grandezza del touchpad, per il momento, non sono disponibili.

A gestire il funzionamento del nuovo Samsung Galaxy Book 3 Ultra ci saranno processori della tredicesima generazione della gamma Intel Core. Non è chiaro, però, quali saranno i modelli scelti. La gamma di processori di Intel, ricordiamo, presenta quattro diverse serie (U, P, H e HX) che vanno da 15 W a 65 W. La scelta dovrebbe ricadere sulla serie H in grado di garantire prestazioni ottimali ma non così estreme come gli HX, non adatti ad un notebook ultra sottile. Naturalmente, tutti i processori possono contare sull’architettura ibrida introdotta lo scorso anno da Intel e caratterizzata da processori Efficient e Performance.

Da valutare anche la possibile presenza di una GPU dedicata. In questo caso, Samsung potrebbe affidarsi alle nuove proposte di NVIDIA che, ricordiamo, ha appena presentato la serie RTX 40 per laptop. C’è anche l’opzione di registrare la presenza di una scheda dedicata firmata Intel, con uno dei modelli introdotti sul mercato lo scorso anno dall’azienda che Samsung ha già usato sui Book 2. La fonte, sulla questione, non chiarisce alcun dettaglio. Sarà necessario attendere i prossimi giorni per saperne di più.

Non ci sarà solo l’Ultra

In merito all’evento Unpacked, è importante sottolineare che il prossimo 1° febbraio 2023 non ci sarà il debutto del solo Samsung Galaxy Book 3 Ultra per quanto riguarda la gamma di notebook di casa Samsung. In arrivo, infatti, ci sono anche le nuove generazioni del Book 3 Pro e del Book 3 Pro 360. Samsung potrebbe presentare anche il modello entry level della gamma, chiamato semplicemente Book 3. Tutta la gamma dovrebbe poter contare su processori Intel Core di tredicesima generazione oltre che, per alcuni varianti, su display AMOLED. Sulla questione, di certo, ne sapremo di più ad inizio del prossimo mese.

