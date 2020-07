Intel ha presentato ufficialmente il nuovo standard Thunderbolt 4, svelandone le caratteristiche e specificando i miglioramenti rispetto alla precedente generazione, introdotta ormai da qualche anno. Questa volta non troviamo un mero aumento della velocità massima, ma diversi passi avanti sotto altri punti di vista: andiamo a scoprire tutto.

Thunderbolt, per chi non lo conoscesse, è uno standard di trasferimento dati multipiattaforma sviluppato da Intel che viene utilizzato su PC e notebook per collegare tramite USB Type-C dispositivi e periferiche esterne, come ad esempio monitor, schede grafiche, HDD e connettori Wi-Fi. L’attuale generazione, Thunderbolt 3, è stata presentata nel “lontano” 2015, quindi è arrivato finalmente il momento di scoprire Thunderbolt 4.

Thunderbolt 4: caratteristiche e miglioramenti

Thunderbolt 4 garantisce la stessa velocità di trasferimento di Thunderbolt 3, ma offre comunque diversi miglioramenti rispetto alla generazione precedente, soprattutto per quanto riguarda versatilità e sicurezza.

Uno dei passi avanti più interessanti riguarda il supporto a hub e dock di estensione USB con un massimo di quattro porte Thunderbolt 4 (prima era una sola Thunderbolt 3). Questo significa che un PC che dispone di una sola porta Thunderbolt 4 potrebbe arrivare a supportare fino a quattro periferiche esterne. Intel ha inoltre “imposto” la presenza di almeno una porta con ricarica.

Miglioramenti anche dal punto di vista della sicurezza con la protezione dell’accesso diretto alla memoria (DMA) attraverso Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d). Thunderbolt 4 è ovviamente conforme a USB4, aumentando i requisiti minimi per quanto riguarda le prestazioni. In sostanza, ecco le novità introdotte da Intel con Thunderbolt 4:

raddoppio dei requisiti minimi di video e dati rispetto a Thunderbolt 3;

supporto a due display 4K o uno 8K;

PCIe a 32 Gb/s per velocità fino a 3000 MB/s;

supporto a accessori con un massimo di quattro porte Thunderbolt;

supporto a cavi da 40 Gb/s fino a 2 metri di lunghezza;

presenza di almeno una porta di ricarica;

risveglio del PC dalla sospensione con tocco di tastiera/mouse quando collegati a dock Thunderbolt;

protezione dell’accesso diretto alla memoria.

Quando arriverà Thunderbolt 4

Intel ha specificato che lo standard Thunderbolt 4 funzionerà anche senza la presenza di una CPU Intel: questo grazie ai controller JHL8540, JHL8340 e JHL8440, con i primi due dedicati agli OEM e il terzo ai produttori di accessori. Questo significa che Apple potrebbe offrire il supporto a Thunderbolt 4 anche con i cambiamenti che abbiamo visto il mese scorso.

Ciononostante la prima gamma di prodotti che potrà vantarsi delle porte Thunderbolt 4 sarà targata Intel Tiger Lake e arriverà nel corso dell’anno.