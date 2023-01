Dopo l’acquisizione nei primi mesi del 2020, Dark Sky è diventata un’applicazione esclusiva per gli utenti iOS, ma ora Apple ha deciso di chiudere definitivamente l’applicazione in favore dell’app Meteo predefinita che, nel corso degli ultimi due anni, ha beneficiato di molte funzionalità derivanti da Dark Sky.

Dark Sky saluta gli utenti iOS, non sarà più utilizzabile a partire dal 31 marzo 2023

Diversi utenti dunque dovranno a breve rinunciare all’utilizzo di Dark Sky, applicazione dedicata al meteo che ha riscosso grande successo nel corso degli anni, a partire dal 31 dicembre 2022 infatti l’applicazione non è più disponibile per il download attraverso l’App Store, mentre gli utenti che hanno attualmente installata l’applicazione sui propri dispositivi, a partire dal 31 marzo 2023, non potranno più utilizzarne le funzioni e anche l’API associata al servizio verrà dismessa poco dopo.

Apple ad ogni modo, attraverso un post sul sito di supporto, spiega agli utenti come continuare ad usufruire delle funzioni dell’applicazione utilizzando però il servizio Meteo dell’azienda. Purtroppo però, non tutti gli utenti potranno beneficiare delle funzioni che hanno contribuito al successo di Dark Sky, visto che per utilizzarle nell’app Meteo sarà necessario un dispositivo aggiornato a iOS 16, iPadOS 16 o macOS Ventura.

Insomma saranno probabilmente in molti gli utenti scontenti della decisione presa da Apple che, in sostanza, acquisì a suo tempo il servizio per integrarlo nei propri; le alternative comunque ci sono, qualora non vogliate fare affidamento sull’applicazione proprietaria dedicata al meteo, lo store di applicazioni del colosso offre comunque una varietà di opzioni alternative disponibili. Non vi resta quindi che armarvi di pazienza e testare le varie applicazioni di vostro interesse, per decidere quale più vi aggrada.

Potrebbe interessarti anche: Apple Music Classical tarda ad arrivare e forse non ci sarà