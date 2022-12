Durante la presentazione della serie iPhone 14 avvenuta a settembre Apple ha introdotto una nuova funzionalità che consente ai suoi dispositivi di rilevare gli incidenti e chiamare i soccorsi a meno che l’utente non interrompa il processo con un tocco entro 10 secondi.

Apple ha affermato che questa funzionalità è gestita da avanzati algoritmi di movimento addestrati con oltre un milione di ore di guida nel mondo reale e dati di registrazione degli incidenti, ma ciononostante l’algoritmo si è recentemente dimostrato tutt’altro che infallibile.

La funzionalità Crash Detection di Apple continua a inviare richieste di soccorso fasulle

Lo scorso fine settimana il Summit County 911 Center in Colorado ha ricevuto 71 notifiche di incidente dai dispositivi Apple di persone che stavano sciando e che sono cadute attivando la funzionalità di emergenza, come previsto quando qualcuno munito di uno di questi dispositivi colpisce il suolo.

Le persone coinvolte non hanno potuto udire lo squillo della chiamata di ritorno, poiché il dispositivo era coperto dall’abbigliamento tecnico. Non potendo ignorare le segnalazioni la macchina sanitaria si è dunque mobilitata per niente, sottraendo risorse importanti a chi ha realmente bisogno di soccorso.

Un altro centro 911 nella contea di Pitkin riceve dalle 15 alle 20 chiamate al giorno dalla funzionalità Crash Detection di Apple che provengono dalle quattro principali aree sciistiche della contea e analogamente a quanto accaduto nella Contea di Summit, nessuna notifica è stata il risultato di una vera emergenza. Casi analoghi sono stati segnalati anche la scorsa settimana.

