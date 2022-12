Qualche giorno fa, il canale YouTube ufficiale del supporto Apple ha condiviso un nuovo video dal titolo “10 suggerimenti utili per iPhone”, consigliando agli utenti di prendere visione del video per scoprire come ottenere il massimo dal proprio iPhone.

Questi suggerimenti e trucchi, alcuni dei quali possono risultare banali e stra-conosciuti agli utenti più esperti, spaziano dalle utilità (come l’accesso rapido alla fotocamera dalla schermata di blocco) ai suggerimenti per la produttività (scansionare documenti in Note). Scopriamoli tutti e dieci.

iPhone: dieci suggerimenti e trucchi per usarlo al meglio

Come anticipato in apertura, Apple ha condiviso un video in cui illustra dieci suggerimenti e trucchi per iPhone con riferimento particolare ad alcune funzionalità tra le più recenti (arrivate con iOS 16), come la schermata di blocco personalizzabile, la possibilità di selezionare e “prelevare” soggetti e oggetti dalle foto e altro ancora.

Il video, che dura poco più di cinque minuti, è stato condiviso dal colosso di Cupertino nel giorno di Natale, come una sorta di guida rapida all’uso per quegli utenti che hanno scartato un nuovo iPhone nel giorno di Natale.

Per chi non avesse voglia di guardare il video o non masticasse troppo l’inglese ma fosse comunque curioso di conoscere questi dieci utili trucchi e suggerimenti, eccoli elencati e spiegati qui sotto:

Prelevare un soggetto o un oggetto da una immagine nell’app Foto

Toccando e tenendo premuto a lungo su un soggetto o un oggetto all’interno di una immagine nell’app Foto su ‌iOS 16‌, è possibile sollevare e prelevare il soggetto/oggetto dalla foto per posizionarlo in un’altra app. Sfruttare la nuova schermata di blocco personalizzabile

La nuova schermata di blocco personalizzabile di ‌iOS 16‌ consente agli utenti di personalizzare diversi elementi, inclusi il colore e lo stile dell’ora e della data, aggiungere widget e altro ancora. Per iniziare, basta tenere premuto lo sfondo della schermata di blocco ed effettuare un tap su “Personalizza”. Conoscere e condividere la password di una rete Wi-Fi nota

Al percorso “Impostazioni > Wi-Fi”, è possibile selezionare una rete Wi-Fi tra quelli salvati per visualizzare ed eventualmente copiare e incollare la sua password di accesso. per farlo, basterà effettuare un tap sulla voce “Modifica” posta in alto a destra e, dopo avere verificato la propria identità tramite Face ID o Touch ID, verrà mostrato l’elenco delle reti note; accedendo poi alle informazioni della singola rete Wi-Fi salvata, tramite un tap sulla (i) collocata all’estrema destra di ogni rete, sarà possibile visualizzare la password (ed eventualmente copiarla per condividerla) tramite un tap sui pallini riportati nella voce “Password”. Sostituzione del testo personalizzata

Qualora ci si ritrovi spesso a scrivere la stessa, come ad esempio un indirizzo e-mail o un indirizzo fisico, è possibile creare una sostituzione del testo personalizzata, in modo che la tastiera sostituisca ciò che digitate con ciò che volete realmente inserire (a titolo di esempio, di default per la lingua italiana è previsto che digitando “cmq” esca fuori “comunque”). Per fare ciò, basterà seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Tastiera > Sostituzione testo”, premere “+” e aggiungere la frase desiderata in corrispondenza dell’abbreviazione scelta. Risparmio energetico dal Centro di controllo

Per velocizzare il processo di attivazione del risparmio energetico, utile soprattutto nel caso in cui si stia esaurendo la carica della batteria o semplicemente per estendere leggermente l’autonomia nel caso in cui non si abbia un caricabatterie a portata di mano, è possibile aggiungere l’interruttore della modalità Risparmio energetico al Centro di controllo per un facile accesso: per farlo, basterà seguire il percorso “Impostazioni > Centro di controllo” e aggiungere il la voce “Risparmio energetico” all’elenco dei controlli inclusi. Condividere o spostare più immagini in un’altra app

Dall’app Foto sarà sufficiente toccare e tenere premuta una foto, spostarla leggermente e cominciare quindi a toccare le altre immagini: in questo modo, le immagini selezionate si andranno via via impilando e sarà possibile trascinarle e rilasciarle in altre app o in altri luoghi interni ad iOS. Apertura rapida della Fotocamera

Per aprire rapidamente la fotocamera, basta toccare e tenere premuto il collegamento Fotocamera presente nell’angolo in basso a destra della schermata di blocco dell’‌iPhone‌. Prelevare o tradurre testo direttamente dall’app Fotocamera

Con iOS 15 e versioni successive, è possibile utilizzare la funzionalità Live Text per prelevare o tradurre automaticamente il testo nell’app della fotocamera o all’interno di una foto. Nell’app della fotocamera, basta puntare la fotocamera su un testo e toccare il pulsante che appare nell’angolo in basso a destra; quindi sarà possibile copiare il testo, tradurlo o scegliere altre opzioni tra quelle mostrate. Questo può funzionare anche per le foto già scattate (o per le immagini) nell’app ‌Foto‌. Scansione di documenti nell’app Note

Utilizzando l’app Note, è possibile scansionare un foglio di carta e crearne una copia digitale. L’app Note ritaglierà e modificherà automaticamente l’immagine in modo che il documento appaia leggibile senza riflessi. Per farlo, una volta aperta una nota, basterà effettuare un tap sull’icona della fotocamera presente nella barra degli strumenti e selezionare “Scansiona documenti”. Un tocco per raggiungere l’inizio di qualsiasi pagina

Apple ha parlato di questo trucchetto per iPhone per sfruttarlo nella libreria fotografica, puntando sull’eventuale curiosità dell’utente nello scoprire quale sia la prima foto nella sua libreria. Per scoprire quale sia, basterà toccare il bordo superiore dell’‌iPhone‌ per passare alla prima foto in qualsiasi libreria, album o risultato di ricerca specifico. Il singolo tocco per tornare all’inizio è sfruttabile in praticamente qualsiasi contesto: in Safari, ad esempio, consentirà di tornare all’inizio di una pagina web; nelle Impostazioni di sistema, invece, consentirà di tornare in cima all’elenco.

Questi erano i dieci trucchi e suggerimenti utili per iPhone condivisi da Apple. Li conoscevate già o ora che li avete scoperti non riuscirete a farne a meno? Fatecelo sapere nel box dei commenti!

