L’azienda sanitaria Movano ha presentato il suo primo anello intelligente al CES 2022. Ora la società è pronta a lanciare il prodotto sul mercato e prevede di presentarlo al CES 2023 che si terrà la prossima settimana.

L’anello intelligente Evie di Movano offre molte delle metriche sanitarie fornite dall’anello smart di Oura, dai dispositivi indossabili di Apple e altri produttori, tuttavia l’azienda afferma che è progettato unicamente per le donne e che soddisfa gli standard di produzione dei dispositivi medici.

Movano Evie può misurare la frequenza cardiaca, la concentrazione di ossigeno nel sangue, la variabilità della temperatura cutanea, i passi compiuti, le calorie bruciate, la qualità del sonno, monitorare il periodo dell’ovulazione e altro ancora, inoltre gli utenti possono ricevere consigli da esperti di salute tramite l’apposita applicazione.

Movano presenterà l’anello intelligente Evie al CES 2023

Evie può essere utilizzato anche come fitness tracker, tuttavia il suo scopo principale è quello di fornire un quadro della salute generale di chi lo indossa, andando “oltre lo status quo di altri dispositivi indossabili sul mercato”, secondo l’azienda.

Movano promette anche adeguate misure di sicurezza e privacy durante il trasferimento dei dati al cloud o ai fornitori di servizi sanitari e attualmente sta cercando di ottenere l’importantissima autorizzazione della FDA che detterà la data di rilascio del dispositivo indossabile.

Se i tempi per ottenere l’autorizzazione dovessero allungarsi il prodotto potrebbe arrivare sul mercato inizialmente come dispositivo per il benessere e il fitness.

Movano ha deciso che venderà Evie nel 2023 a un prezzo inferiore a 300 dollari, piuttosto che affidarsi a un modello di abbonamento come aveva affermato l’anno scorso.

Evie verrà rilasciato inizialmente solo negli Stati Uniti, ma successivamente potrebbe arrivare anche in altri mercati. La prossima settimana dovremmo ottenere maggiori dettagli in merito.

