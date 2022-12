Il tanto atteso aggiornamento HarmonyOS 3 è finalmente in rilascio per la versione globale dello smartwatch Huawei Watch 3 che riceverà tutte le novità introdotte con la nuova versione del sistema operativo di Huawei.

L’aggiornamento per i modelli internazionali della serie Huawei Watch 3 identificato dalla versione 3.0.0.145 occupa 421 MB e introduce la funzione SuperLink che permette di connettere il dispositivo allo smartphone Huawei e alle cuffie Bluetooth con un semplice tocco sullo schermo dello smartwatch.

HarmonyOS 3 è in roll out per le versioni globali di Huawei Watch 3

Con l’aggiornamento le funzionalità intelligenti e quelle per il fitness sono state ulteriormente migliorate, inoltre l’update aggiunge un nuovo display sempre attivo in modo che lo schermo rimanga acceso durante gli allenamenti, semplificando la visualizzazione dei dati di fitness in tempo reale.

Altre migliorie includono una nuova scorciatoia all’app per il sonno e la possibilità di passare da un dispositivo audio all’altro con maggiore facilità durante le chiamate eSIM. Inoltre HarmonyOS 3 per Huawei Watch 3 (qui la recensione) viene fornito con un nuovo quadrante che consente di impostare un’immagine personalizzata che include le proprie fotografie per formare un effetto caleidoscopico.

Infine sono state implementate nuove ottimizzazioni relativamente alla connessione Bluetooth e alle prestazioni allo smartwatch.

Per verificare la presenza dell’aggiornamento HarmonyOS 3 è sufficiente aprire le impostazioni dello smartwatch e verificare la presenza dell’ultimo aggiornamento software, azione fattibile anche attraverso lo smartphone utilizzando l’app Huawei Health.

Come al solito, prima di procedere con l’aggiornamento si consiglia di caricare il dispositivo per evitare che si spenga prima che il processo sia completato.

Leggi anche: migliori smartwatch del mese