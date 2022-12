Nel corso degli anni Apple ha apportato notevoli miglioramenti alle varie generazioni di Apple Watch, introducendo anche funzionalità oggi fondamentali come un sistema GPS o la connettività dati, grazie alla quale è possibile effettuare chiamate direttamente dall’orologio.

Per quanto riguarda il GPS, con i modelli lanciati nel corso di quest’anno – ossia Apple Watch Series 8, Watch SE (2022) e Watch Ultra – il colosso di Cupertino ha implementato un’importante novità, riducendo la dipendenza dello smartwatch da un iPhone.

GPS indipendente sui nuovi Apple Watch

Così come viene spiegato da Apple in una delle pagine di supporto (intitolata Calibrare Apple Watch per migliorare la precisione di Allenamento e Attività), gli utenti hanno la possibilità di calibrare lo smartwatch “per migliorare la precisione delle misurazioni relative a distanza, passo e calorie”, una procedura che permette all’orologio di “conoscere il livello della tua forma fisica e la tua andatura, e di migliorare quindi la precisione in caso di GPS assente o limitato”.

Sempre in tale pagina, pubblicata la scorsa settimana, il colosso di Cupertino precisa che “Apple Watch Ultra, Series 8 e SE (2a generazione) usano il GPS integrato di Apple Watch anche quando l’iPhone è nelle vicinanze”, aggiungendo che “per prolungare la durata della batteria, i modelli meno recenti di Apple Watch usano il GPS dell’iPhone quando disponibile”.

In sostanza, se i vecchi modelli dello smartwatch di Apple si affidavano al sistema GPS su un iPhone vicino per risparmiare la durata della batteria dell’orologio, con quelli più recenti il colosso di Cupertino ha deciso di cambiare approccio e garantire agli utenti un’esperienza migliore, magari sacrificando un po’ l’aspetto dell’autonomia.

Se a questo punto desiderate calibrare il vostro orologio, dovete seguire questa procedura:

Indossa l’Apple Watch e vai all’esterno, in un’area pianeggiante che offra una buona ricezione GPS e sia libera da interferenze. Se hai Apple Watch Series 2 o modelli successivi, non hai bisogno di altro. Se hai Apple Watch Series 1 o modelli precedenti, porta con te il tuo iPhone per il GPS. Tieni l’iPhone in mano o indossalo con una fascia da braccio o una cintura. Apri l’app Allenamento, poi tocca Camminata outdoor o Corsa outdoor. Per impostare un obiettivo prima di iniziare, tocca . Cammina o corri a passo normale per circa 20 minuti.

