Chiunque utilizzi il celebre servizio di streaming musicale, sa bene come Spotify offra già ai propri utenti una varietà di playlist in grado di soddisfare i gusti di tutti, ma sembra che l’azienda abbia intenzione di fare di più; pare infatti che Spotify abbia lavorato per integrare l’applicazione per iOS con HealthKit, in modo da fornire agli utenti playlist per l’allenamento personalizzate in base ai dati della salute.

Spotify vuole fornire playlist per gli allenamenti personalizzate in base ai dati della salute grazie ad HealthKit

Per chi non lo sapesse, HealthKit è un’API per iOS che consente alle applicazioni di terze parti di avere accesso ai dati dell’app Health di Apple, ciò permetterebbe a Spotify di avere accesso a questi dati, dietro ovviamente consenso degli utenti, conoscendo informazioni come per quanto tempo l’utente si esercita ogni giorno, le calorie bruciate e altro.

Secondo quanto condiviso su Twitter, l’intento di Spotify sarebbe quello di utilizzare queste informazioni per suggerire brani specifici per ogni persona, per aiutarli maggiormente durante gli allenamenti; il servizio potrebbe scegliere e suggerire brani ad hoc in base al tipo di esercizi registrati dagli utenti e alla velocità di esecuzione.

Ottieni la musica giusta per il tuo allenamento. Questi dati consentiranno a Spotify di abbinare i tuoi allenamenti a ciò che ascolti e vedere quale audio ti motiva meglio. I dati di allenamento includono il tipo di allenamento, la distanza e il ritmo o la velocità.

Questo non sarà qualcosa di automatico, ogni applicazioni infatti che utilizza l’API HealthKit, deve espressamente chiedere agli utenti il consenso per accedere ai dati dell’app Health, negando quindi la possibilità a Spotify di raccogliere tali dati senza il consenso degli interessati; inoltre al momento non è chiaro come l’azienda gestirà i dati degli utenti che accetteranno le condizioni d’uso. Attualmente non ci sono informazioni ufficiali circa il rilascio di tale funzione, che non è per il momento disponibile, e l’azienda stessa non ha rilasciato alcun commento al riguardo.

