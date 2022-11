Nonostante manchi ancora qualche ora allo scoccare di dicembre, e quindi un mese buono alla fine dell’anno, lo Spotify Wrapped 2022 è già qui, disponibile per tutti gli utenti del servizio di streaming a fare da riepilogo dell’anno ormai ai saluti.

Se non siete già corsi ad aprire l’app e a spulciare la consueta sfilza di grafici, dati e statistiche (che quest’anno sono ancor più ricche), seguiteci che ve ne parliamo brevemente descrivendo le novità e qualche curiosità.

Dati e statistiche dello Spotify Wrapped 2022

Spotify Wrapped celebra i tanti modi con cui milioni di creator e fan si connettono attraverso la musica e l’audio ogni giorno. A partire da oggi commemoriamo l’anno in chiusura e invitiamo i nostri utenti a celebrare con l’esperienza Wrapped 2022. Dunque da oggi, 30 novembre 2022, aprendo l’app di Spotify c’è una pagina dedicata con su scritto Il tuo Wrapped 2022 è pronto.

Cosa c’è nello Spotify Wrapped 2022

A seguire riportiamo le storie e i contenuti integrati da Spotify nel Wrapped 2022, che quest’anno si fa un po’ più intimo descrivendo la “personalità musicale” dell’utente e riportando gli stati d’animo più comuni desunti dagli ascolti mattutini, pomeridiani e serali.

I tuoi generi top;

Tipi di musica ascoltati al mattino, nel pomeriggio e a sera, con stati d’animo annessi;

Minuti totali d’ascolto e paragone in percentuale con gli altri ascoltatori italiani;

Il brano più ascoltato;

Totale di brani ascoltati con i migliori 5;

Top 100 brani ascoltati con link per farci una playlist da aggiungere alla propria libreria;

Numero di artisti ascoltati, il più ascoltato con minutaggio e percentuale rapportata agli ascoltatori;

Artisti più ascoltati nella top 5 con copertina dedicata;

Personalità musicale;

Ringraziamenti e statistiche finali.

Le canzoni, gli artisti e le tendenze più popolari del 2022 di Spotify

Ma c’è di più perché Spotify in quest’occasione ha condiviso anche le statistiche relative agli artisti più ascoltati del 2022 e varie altre cose. Sul gradino più alto del podio c’è Bad Bunny, che riconferma per la terza volta il titolo di artista più ascoltato dell’anno, seguito da Taylor Swift, Drake, The Weeknd e BTS. Gli stessi nomi, a parte Drake, compaiono nella classifica dei migliori 5 più virali, capeggiata da Taylor Swift a cui seguono The Weeknd, Bad Bunny, BTS e Lana Del Ray.

Per quanto riguarda invece le altre classifiche questi sono i vincitori di ciascuna categoria dello Spotify Wrapped 2022:

Canzone più ascoltata: As It Was di Harry Styles;

Album più ascoltato: Un Verano Sin Ti di Bad Bunny;

Podcast più ascoltato: The Joe Rogan Experience;

Album più ascoltato (fra quelli usciti da oltre 20 anni): The Marshall Mathers LP di Eminem;

Canzone più ascoltata (fra quelle uscite oltre 20 anni fa): Running Up That Hill (A Deal With God) di Kate Bush.

Noi chiudiamo qui, ma nel Wrapped 2022 di Spotify c’è ben altro, sia per quanto riguarda le tendenze globali (che trovate qui), sia circa quelle personali, che potete spulciare direttamente sui vostri dispositivi.

