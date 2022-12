I dispositivi NVIDIA Shield sono tra i set-top box Android più performanti in grado di eseguire senza problemi i giochi Android più complessi e lo streaming di qualsiasi tipo di media dal cloud e dai servizi locali.

Nonostante i prodotti Shield TV siano ufficialmente pubblicizzati come streaming media player, lo streaming di giochi locale chiamato GameStream verrà presto rimosso.

NVIDIA sta rimuovendo il servizio GameStream dai prodotti Shield

NVIDIA ha annunciato che a partire da metà febbraio un aggiornamento dell’app NVIDIA Games rimuoverà la funzionalità per lo streaming di giochi dai PC locali che sfrutta la potenza delle GPU GeForce GTX/RTX per lo streaming sui dispositivi Shield TV ad alta qualità e bassa latenza, anche in modalità wireless.

I proprietari dei prodotti Shield TV hanno già iniziato a ricevere l’e-mail che notifica della fine del servizio GameStream. Con l’occasione NVIDIA consiglia di utilizzare Steam Link di GeForce Now, ma questo significa utilizzare esclusivamente l’app Steam o pagare per un servizio basato su cloud per ricevere una qualità di streaming dello stesso livello.

Vale la pena notare che mentre NVIDIA sta rimuovendo il servizio di streaming locale dal proprio software, AMD sta espandendo il supporto per il servizio di streaming AMD Link con la codifica AV1 RX7900 e persino il supporto per 4 giocatori su un PC da gaming.

