I prossimi mesi saranno ricchi di novità per il settore delle schede video: dopo il lancio della RTX 4090 e della RTX 4080 ed in attesa dell’arrivo della ancora non ufficiale RTX 4070 Ti, in casa NVIDIA si lavora alla futura RTX 4060 Ti. Si tratta, senza dubbio, di uno dei modelli più attesi della nuova generazione di schede video dell’azienda che andrà a raccogliere l’eredità della best seller RTX 3060 occupando la fascia media del mercato con l’obiettivo di garantire ottime prestazioni per il gaming a 1080p e 1440p. In queste ore, grazie ad un nuovo leak, sono emerse le prime informazioni in merito alla nuova RTX 4060 Ti.

NVIDIA RTX 4060 Ti: ecco i primi dati sulle specifiche della nuova scheda video

Un leak che porta la firma del sempre affidabile insider kopite7kimi ha anticipato alcuni dettagli in merito alla nuova RTX 4060 Ti. La scheda video di NVIDIA per la fascia media arriverà sul mercato nel corso del 2023, posizionandosi al di sotto della RTX 4070/4070 Ti. Alla base del nuovo modello, ci sarà la GPU AD106-350 con 4352 CUDA Core.

Stando alle prime informazioni sulla scheda, inoltre, la nuova RTX 4060 Ti potrà contare su 8 GB di memoria GDDR6 dedicata con un clock di 18 Gbps con Memory Bus da 128 bit e Bandwidth da 288 GB/s. Non è escluso, però, che in arrivo ci sia anche una versione con 12 GB di memoria (taglio già disponibile per la RTX 3060) che rappresenterebbe una soluzione decisamente più interessante, anche in considerazione delle potenzialità della nuova GPU.

Il nuovo modello dovrebbe presentare un TDP di 220 W. Si tratta di un dato inferiore di 30 W rispetto a quello che dovrebbe essere, stando ai rumor delle scorse settimane, il TDP della RTX 4070. Da segnalare, inoltre, che la scheda dovrebbe presentare un connettore a 16 pin, soluzione che dovrebbe essere, quindi, estesa a tutta la gamma RTX 40 di NVIDIA e non solo ai modelli top.

Quando arriveranno le nuove schede di NVIDIA?

La nuova RTX 4060 Ti è uno dei prossimi progetti in arrivo da NVIDIA per la nuova famiglia RTX 40. Dopo la 4090 e la 4080, infatti, NVIDIA ha in cantiere il lancio della 4070 Ti. La nuova scheda (che sarà un rebrand della RTX 4080 12 GB ritirata da NVIDIA prima del lancio) è attesa al debutto in occasione del CES 2023 in programma ad inizio del prossimo mese di gennaio.

In rampa di lancio poi c’è anche la RTX 4070 che precederà la 4060 Ti. Questi due modelli dovrebbero essere pronti per il primo semestre del 2023. Al momento, però, non sono ancora emerse informazioni precise in merito ad un possibile periodo di lancio che difficilmente sarà fissato per il primo trimestre dell’anno. Solo nel secondo semestre, invece, dovrebbe arrivare l’entry level RTX 4050.

Nel frattempo, però, NVIDIA dovrebbe portare sul mercato anche le nuove RTX 40 per laptop, già al centro di rumor e indiscrezioni nel corso delle ultime settimane e sempre più vicine al debutto. Anche in questo caso, le prime novità potrebbero arrivare nel corso delle prime settimane del prossimo anno. Ne sapremo di più a breve.

In copertina: NVIDIA RTX 4080