Vi ricordate delle cuffie true wireless Urbanista Phoenix? È passato qualche mese dalla presentazione ufficiale e dal nostro articolo, torniamo ora a parlarne perché il prodotto è ufficialmente disponibile per l’acquisto in Italia.

Urbanista Phoenix, le cuffie che si ricaricano con la luce sono disponibili per l’acquisto in Italia

Siete stanchi di dover sempre ricaricare le vostre cuffie? Bè la soluzione proposta dal marchio audio svedese potrebbe fare al caso vostro, le Urbanista Phoenix sono il secondo prodotto sviluppato dall’azienda in grado di ricaricarsi grazie alla luce, solare o artificiale che sia. Dopo il lancio delle Urbanista Los Angeles, cuffie over ear, avvenuto nel maggio 2021, l’azienda alza il tiro sviluppando delle cuffie true wireless che non necessitano di essere ricaricate, perlomeno non con i mezzi tradizionali.

Tutto ciò è possibile grazie alla custodia delle cuffie stesse, realizzata con tecnologia Powerfoyle con materiale a celle solari: l’involucro in questione permette dunque alla custodia di ricaricarsi continuamente se esposta alla luce, a qualsiasi fonte di luce. Di seguito le caratteristiche tecniche principali delle cuffie in questione:

connettività Bluetooth 5.2

cancellazione attiva del rumore ibrida con modalità trasparenza

funzione di collegamento multipoint

microfono Noise Reduction

rilevamento in-ear, spegnimento automatico

controlli touch, assistente vocale Siri o Google Assistant

certificazione IPX4 con resistenza agli spruzzi d’acqua

cavo di ricarica USB Type-C

colorazioni: Midnight Black e Desert Rose

autonomia: 8 ore per ogni ricarica, per un tempo di riproduzione totale di 32 ore (ricariche solari escluse)

Come detto in apertura le Urbanista Phoenix sono ora disponibili per l’acquisto anche nel nostro Paese, tramite il sito ufficiale dell’azienda oppure attraverso Amazon con tempistiche di consegna inferiori (attualmente sono disponibili solo nella colorazione Desert Rose). Siete interessati all’acquisto? Non vi resta che cliccare sul link sottostante.

Acquista le Urbanista Phoenix nella variante Desert Rose su Amazon

