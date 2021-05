Urbanista presenta Los Angeles, le prime cuffie a energia solare al mondo

Urbanista svela le Los Angeles, le prime cuffie a energia solare al mondo, capaci di ricaricarsi alla luce e di conseguenza mettere a disposizione un tempo di riproduzione virtualmente infinito. Andiamo a scoprirle.

Urbanista Los Angeles: ecco le prime cuffie a energia solare con autonomia “infinita”

Urbanista, noto marchio audio svedese, annuncia le prime cuffie al mondo con cancellazione attiva del rumore (ANC) capaci di auto-ricaricarsi grazie a celle solari Powerfoyle. Con la conversione di tutte le forme di luce, provenienti da ambienti all’aperto o al chiuso, offrono un’autonomia praticamente infinita.

Un’ora trascorsa all’esterno in una giornata di sole consente una riproduzione musicale di tre ore, mentre in una giornata nuvolosa si scende a due. Anche una stanza ben illuminata, come ad esempio un ufficio, può essere sufficiente per mantenere la carica. Per raggiungere questi risultati Urbanista ha collaborato con Exeger, società di innovazione svedese che ha creato la tecnologia a celle solari Powerfoyle, in grado di convertire qualsiasi forma di luce in energia pulita.

Entusiasta Anders Andreen, CEO di Urbanista:

“Le Urbanista Los Angeles sono, in un unico prodotto, tutto ciò che rappresentiamo come marchio. Unendo innovazione, sostenibilità e tutte le caratteristiche che potresti desiderare in una cuffia, Urbanista Los Angeles sono progettate per chi segue uno stile di una vita sempre in movimento. Siamo orgogliosi di collaborare con Exeger e con la loro tecnologia all’avanguardia per portare una vera novità mondiale assoluta sul mercato.“ Anche Giovanni Fili, AD di Exeger, parla di un “inizio di una rivoluzione nell’elettronica di consumo“. “Sono fermamente convinto che una volta che gli utenti sperimenteranno la libertà di un’energia infinita, non ci sarà modo di tornare a collegare un caricabatterie USB al muro.” Le Los Angeles sono cuffie wireless over ear con cancellazione attiva del rumore, grazie al quale il rumore esterno viene ridotto per un ascolto immersivo; in alternativa, con la modalità Ambient Sound si può restare “connessi” con l’ambiente e i suoni circostanti, ma senza interrompere l’esperienza musicale. La funzione On-ear detection rileva la pressione sull’orecchio, mettendo in pausa automaticamente l’audio quando vengono rimosse e riavviandolo quando indossate di nuovo.