Dopo l’incremento della durata massima per i video, TikTok intende sconfinare ulteriormente nel territorio presidiato da YouTube. Il social diventato popolare per i video in verticale sta infatti testando una nuova modalità orizzontale.

TikTok sta testando la novità con utenti selezionati a livello globale, i quali vedranno apparire un nuovo pulsante sui video in formato quadrato o rettangolare nel loro feed che permetterà loro di passare a una modalità orizzontale a schermo intero.

TikTok testa la modalità a orizzontale a schermo intero

Questa opzione appare come la logica conseguenza del fatto che a fine febbraio TikTok ha portato a 10 minuti il limite massimo di durata per i video, offrendo ai creatori di contenuti nuove possibilità grazie al maggior quantitativo di tempo a disposizione.

Al momento non è noto se e quando TikTok prevede di rendere disponibile la modalità a schermo intero per tutti gli utenti, inoltre l’implementazione finale della funzionalità potrebbe essere differente e magari consentire di passare in modalità orizzontale ruotando il dispositivo anziché toccare la relativa icona.

In ogni caso l’azienda dovrà vedere quanti utenti apprezzeranno questa modalità, poiché TikTok è stato apprezzato fin da subito per il formato verticale, ma da tempo la piattaforma è molto più che un social per i balletti.

D’altra parte YouTube continua a spingere i video Shorts che ha introdotto copiando il formato verticale da TikTok. Probabilmente i social finiranno per snaturarsi se continueranno a clonarsi a vicenda.

