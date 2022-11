TikTok è senza dubbio il social network del momento, soprattutto per quanto riguarda gli utenti più giovani, che sono anche quelli più ambiti in ottica futura.

I vari social network continuano ad arricchirsi di nuove funzionalità e spesso si copiano (o, comunque, prendono spunto dalla concorrenza) e anche TikTok, nonostante l’enorme successo, di tanto in tanto introduce delle novità.

Un nuovo interessante test per TikTok

Negli ultimi giorni il team di sviluppatori di TikTok ha iniziato a testare una funzionalità di shopping in-app, in modo da consentire agli utenti di effettuare gli acquisti dei prodotti desiderati senza la necessità di uscire dall’applicazione.

Un portavoce del popolare social network ha confermato che questa nuova funzione di shopping in-app è in fase di test negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Indonesia e in alcuni altri Paesi asiatici.

Al momento non sono disponibili molti dettagli su questo programma di test ma pare che il team del social network lo stia proponendo alle aziende statunitensi, con accesso eventualmente esteso anche ai venditori internazionali.

L’obiettivo sarebbe quello di lanciare la funzione per tutti gli utenti in tempo per le festività natalizie e il colosso dei social network sarebbe anche alla ricerca di lavoratori per realizzare centri logistici con sede negli Stati Uniti che dovrebbero garantire magazzino e resi per i clienti.

Negli ultimi anni il settore dell’e-commerce è cresciuto notevolmente e poter contare su una base di utenti enorme come quella di TikTok rappresenta senza dubbio una fonte di reddito a cui il team di questo social network non intende rinunciare e, siamo certi, saranno numerose le aziende che si mostreranno molto interessate.

Resta da capire quando la nuova funzionalità potrebbe arrivare anche in Italia.

