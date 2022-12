Parte oggi, 12 dicembre 2022, la nuova promozione di eBay che riguarda un sacco di prodotti Xiaomi scontati con un coupon dedicato valido fino a Natale. Ce n’è per tutti i gusti, perché oltre agli smartphone, la promozione è valida praticamente su quasi tutte le categorie incluse nell’ecosistema di Xiaomi. Quindi se cercate un regalo di Natale tech, anche economico, con buona probabilità potrete trovare un’idea. Qui sotto vi spieghiamo come funziona oltre a indicarvi i prodotti più interessanti da considerare.

Dispositivi Xiaomi in offerta con il coupon

Come funziona

La promozione Xiaomi in questione è promossa da eBay, e valida da oggi, 12 dicembre, fino alle ore 23:59 del 25 dicembre. Come anticipato, necessita dell’inserimento del codice coupon XIAOMIDAYSDIC22, buono che vale il 15% di sconto extra (fino a 50 euro). Per usufruirne basta inserirlo nel campo apposito prima di procedere con il pagamento. Tutto qua.

Le occasioni migliori

Ciò detto, passiamo alla selezione delle occasioni migliori disponibili su eBay dei dispositivi di Xiaomi. Gli smartphone e i tablet li trovate in un articolo dedicato pubblicato su tuttoandroid.net, mentre qui ci concentriamo su tutti gli altri prodotti dell’ecosistema del produttore: dalle cuffie, alle TV, dai monitor alle smartband passando per i dispositivi smart home e tante altre cose. Ma bando alle ciance, perché nonostante la promozione scada il 25 dicembre, le scorte dei prodotti non sono certo infinite.

Queste erano alcune delle offerte di eBay sui prodotti di Xiaomi, che vi ricordiamo essere disponibili fino al 25 dicembre, salvo esaurimenti delle scorte.

Tutti i dispositivi Xiaomi in offerta col coupon XIAOMIDAYSDIC22

