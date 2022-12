Partono le offerte Sottocosto di Unieuro e Euronics. I due store, infatti, hanno lanciato una nuova serie di offerte con tanti prodotti tech proposti in sconto giusto in tempo per chi è alla ricerca del prodotto giusto da acquistare con le offerte di Natale 2022.

Il Sottocosto di Unieuro terminerà il 17 di dicembre mentre la promozione lanciata da Euronics si estende fino al 24 dicembre. Le opportunità per un acquisto a prezzo scontato non mancano di certo. Di seguito andremo ad analizzare quali sono le migliori offerte Unieuro e le migliori offerte Euronics lanciate con le nuove promo Sottocosto.

Unieuro e Euronics danno il via alle offerte Sottocosto: ecco le migliori

Diamo il via alla nostra analisi con le offerte Sottocosto di Unieuro. Per l’elenco completo delle offerte potete fare riferimento direttamente al link che trovate di seguito. I prodotti in sconto sono diversi e alcune promozioni sono davvero da cogliere al volo. Partiamo dai notebook. Unieuro propone diversi laptop in offerta. Tra questi, i più interessanti sono:

Attenzione anche ai prodotti Apple. In sconto troviamo:

Tra le offerte Sottocosto di Unieuro non mancano diverse promozioni dedicate a cuffie e smartwatch. Ecco le migliori:

I prodotti selezionati in precedenza sono solo alcuni esempi delle tante offerte Sottocosto di Unieuro per il mese di dicembre. Per un quadro completo sulle promozioni in corso è possibile fare riferimento al link qui di seguito. Ricordiamo che sui prodotti in offerta c’è la possibilità di sfruttare la consegna o il ritiro in negozio gratis ed anche optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna o PayPal. Ecco le migliori offerte:

Anche le offerte Sottocosto di Euronics sono molto interessanti. In questo caso, abbiamo la possibilità di sfruttare decine e decine di prodotti in sconto fino al 50%. Le offerte dureranno fino al prossimo 24 di dicembre. Di seguito andremo ad analizzarne alcune delle migliori. Partiamo dai notebook. Ecco i migliori in offerta:

Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 in offerta a 199 euro invece di 349 euro ; il notebook presenta un processore Intel Celeron N4020 supportato da 4 GB di RAM, 128 GB di SSD e da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

; il notebook presenta un processore Intel Celeron N4020 supportato da 4 GB di RAM, 128 GB di SSD e da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD HP 15S in offerta a 599 euro invece di 849 euro ; il laptop presenta il processore Intel Core i5 1235U supportato da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre ad un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

; il laptop presenta il processore Intel Core i5 1235U supportato da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre ad un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD Aer Aspire 5 in offerta a 699 euro invece di 999 euro; il notebook presenta un processore Intel Core i7 1165G7, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

ASUS ROG G513IM in offerta a 999 euro invece di 1.599 euro ; il notebook presenta un processore AMD Ryzen 7 4800H, 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e una scheda video NVIDIA RTX 3060 oltre ad un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

; il notebook presenta un processore AMD Ryzen 7 4800H, 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e una scheda video NVIDIA RTX 3060 oltre ad un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD Lenovo IdeaPad Gaming 3 in offerta a 1.499 euro invece di 1.799 euro; il notebook presenta un processore Intel Core i7 12650H, 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e una scheda video NVIDIA RTX 3060 oltre ad un display da 16 pollici con risoluzione Full HD

Da segnalare anche le immancabili offerte dedicate ai prodotti Apple. Ecco le migliori:

Tra le offerte del Sottocosto di Euronics c’è spazio anche per cuffie, smartwatch e smartband oltre che per console e altri prodotti tech come device per la Smart Home. Ecco le proposte migliori da sfruttare:

I prodotti in sconto con le offerte Sottocosto di Euronics sono davvero numerosi. Per un quadro completo sulle promozioni è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Ricordiamo che per il pagamento Euronics mette a disposizione degli utenti la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con Klarna o PayPal. Ecco le migliori offerte:

Le offerte Sottocosto proposte da Unieuro e Euronics vanno ad arricchire la lunga serie di Offerte di Natale 2022 con la possibilità di acquistare prodotti tech a prezzo fortemente scontato. Per restare aggiornati su tutte le promozioni in corso potete fare riferimento diretto al nostro canale Telegram prezzi.tech: questo è il link diretto.

