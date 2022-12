È compatibile con Alexa, Google Assistant (e Google Home), è controllabile tramite un’app dedicata ed è soprattutto super scontata su Amazon. Se ne stavate cercando una, questa presa smart da muro di Aigostar è un prodotto da considerare, specie al prezzo al quale viene venduta, legato a un coupon che sblocca il 60% di sconto. Ma scopriamone tutti i dettagli.

La presa smart Aigostar Smart Wall Socket in offerta su Amazon

Si chiama Aigostar Smart Wall Socket il dispositivo in questione. È una presa smart da muro, a placca, che supporta la connettività Wi-Fi a 2,4 GHz, l’interazione con Amazon Alexa e Google Assistant, oltre che con l’app companion Aigostar. Questo significa che la si può gestire con la voce e con lo smartphone, ma anche tramite programmazione, ad esempio impostando l’orario di attivazione e disattivazione. Non manca tuttavia un interruttore a sfioramento con cui accendere o spegnere la presa manualmente, in caso di necessità.

Grazie al coupon di cui parlavamo sopra, la presa smart da muro Aigostar Smart Wall Socket è acquistabile su Amazon al prezzo di 10,80 euro invece di 26,99 (sconto del 60%. Per approfittarne vi basta cliccare sul link che segue e toccare su “Applica coupon” nella pagina prodotto, buono sconto valido fino a domenica 18 dicembre, salvo proroghe.

Link pe acquistare la presa smart su Amazon a 10,80 euro invece di 26,99

Dunque, un’idea regalo niente male, compatibile con Amazon Prime e pertanto spedita a stretto giro, ben prima di Natale, questo è poco ma sicuro.

