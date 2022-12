È passato poco più di un anno dalla presentazione ufficiale di Amazon Echo Show 15, arrivato anche nel nostro Paese all’inizio dell’anno in corso (nonostante alcuni ritardi nelle consegne); il dispositivo si propone come centro gestionale della famiglia e della casa intelligente e ora, grazie all’ultimo aggiornamento, potrà fare anche di più.

L’ultimo aggiornamento di Amazon Echo Show 15 introduce la funzionalità Fire TV

Se siete possessori del dispositivo in questione, nei prossimi giorni potreste vedervi notificare la presenza di un aggiornamento (solitamente la notifica in questione appare sulla destra dello schermo). Una volta scaricato e installato l’update avrete a disposizione una nuova e interessante funzionalità: il vostro Echo Show 15 fungerà anche da Fire TV.

All’atto pratico, terminata la procedura di aggiornamento, potrete notare la comparsa di una piccola icona con il logo Fire TV nella parte sinistra dello schermo, cliccandoci sopra avrete accesso alla classica schermata delle Fire TV di Amazon, comprensiva di tutte le applicazioni (molte delle quali finora non utilizzabili su Echo Show 15) come i più noti servizi di streaming, avendo anche a disposizione l’app store dedicato.

Per interagire con la “nuova interfaccia” è possibile utilizzare i comandi touch, che però sembrano al momento non compatibili con tutte le applicazioni a disposizione; in alternativa è possibile utilizzare il classico telecomando Fire TV (acquistandolo su Amazon o utilizzando quello di un altro dispositivo presente in casa) oppure il telecomando virtuale touch a schermo che, nonostante non sia la soluzione più comoda, permette comunque di interagire in maniera corretta con tutto il sistema.

In ultimo, nella parte dedicata ai widget, potrete notare la comparsa del widget dedicato alla Fire TV, grazie al quale avrete modo di visualizzare applicazioni e contenuti utilizzati di recente. Come già detto l’aggiornamento in questione è in fase di distribuzione, se dunque non lo aveste ancora ricevuto è solo questione di pazientare un po’.

