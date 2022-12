Alla fine Microsoft ha ceduto, il colosso di Redmond si adeguerà a quanto già fatto da diversi suoi concorrenti, aumentando i prezzi dei videogiochi Xbox da circa 60 dollari a 70 dollari a partire da gennaio 2023.

I nuovi giochi per Xbox costeranno 69,99 dollari per adeguarsi alla concorrenza

Microsoft ha resistito un po’ più di altri, però già ad ottobre le parole di Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, lasciavano intendere che a breve qualcosa sarebbe cambiato:

Abbiamo mantenuto il prezzo sulla nostra console, abbiamo mantenuto il prezzo sui giochi e sul nostro abbonamento. Non credo che saremo in grado di farlo per sempre. Penso che a un certo punto dovremo aumentare alcuni prezzi su certe cose, ma prima di questa vacanza abbiamo pensato che fosse davvero importante mantenere i prezzi che abbiamo

Ora l’azienda ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, nella quale comunica l’intenzione di adeguare i prezzi dei videogiochi a quelli già adottati da Sony, Ubisoft e Take Two:

Abbiamo mantenuto gli aumenti di prezzo fino a dopo le vacanze in modo che le famiglie possano godersi il regalo del gioco. A partire dal 2023, i nostri nuovi giochi a prezzo pieno creati per la prossima generazione, tra cui Forza Motorsport, Redfall e Starfield, verranno lanciati a $ 69,99 USD su tutte le piattaforme. Questo prezzo riflette il contenuto, le dimensioni e la complessità tecnica di questi titoli. Come per tutti i giochi sviluppati dai nostri team di Xbox, saranno disponibili anche con Game Pass lo stesso giorno del lancio.

La dichiarazione è alquanto esaustiva e non lascia spazio ad interpretazioni, a partire dal prossimo anno, gli appassionati delle console Microsoft dovranno sborsare qualche soldo in più per i nuovi titoli in arrivo.

Potrebbe interessarti anche: Microsoft sonda il terreno per le funzioni di risparmio energetico su Xbox e PC