Il periodo che stiamo vivendo è caratterizzato, tra le altre cose, da un crescente senso di consapevolezza verso il risparmio energetico; complici gli aumenti di benzina, bollette, generi alimentari e praticamente qualsiasi altra cosa, molti sono gli utenti che cercano modi per risparmiare, soprattutto dal punto di vista dei consumi energetici. Microsoft ne è consapevole, ed è per questo che ha sottoposto un sondaggio ai propri utenti per conoscere la loro opinione prima di, eventualmente, introdurre delle nuove opzioni, dedicate al risparmio energetico sulle sue console Xbox e su PC.

Microsoft potrebbe introdurre funzionalità per ridurre frame rate e risoluzione nei videogiochi, per risparmiare energia

Qualsiasi componente elettronica consuma energia, tutti i dispositivi tecnologici di cui amiamo circondarci necessitano di essere ricaricati o di essere direttamente collegati ad un’alimentazione. Le console per i videogiochi ovviamente non fanno eccezione e, visto il periodo, Microsoft ha deciso di sottoporre ai propri utenti un sondaggio.

Nell’applicazione Xbox Insider è infatti apparso un sondaggio, con il quale il colosso di Redmond mostra ai propri utenti un elenco di potenziali funzioni volte a ridurre i consumi energetici nei giochi su console e PC, attraverso la limitazione di frame rate e risoluzione.

Il sondaggio chiede in pratica agli utenti di valutare la loro attuale situazione energetica, chiedendo loro se sarebbero interessati all’introduzione di apposite funzionalità per ridurre i consumi energetici nei videogiochi, sia durante le sessioni di gioco che mentre questi sono inattivi, andando dunque a diminuire il dispendio di energia con un conseguente risparmio economico. Microsoft vuole inoltre sapere se funzioni di questo tipo potrebbero avere un peso sulle decisioni degli utenti inerenti all’acquisto di nuovi giochi, e chiede allo stesso tempo consiglio su come eventualmente battezzare tali nuove funzioni (“risparmio ecologico” o “risparmio energetico”).

Ovviamente le domande di Microsoft non comportano necessariamente l’adozione delle funzionalità di cui sopra, ma sarà interessante vedere come il colosso agirà in base all’opinione degli utenti, se da un lato infatti non è semplice stimare quanto l’abbassamento di risoluzione e frame rate in un gioco possano ridurre gli effettivi consumi, dall’altro non è altrettanto semplice verificare quanti gamer sarebbero disposti a rinunciare al massimo delle potenzialità del proprio PC o console.

