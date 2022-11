All’inizio di dicembre le principali piattaforme di streaming musicale solitamente forniscono ai propri utenti delle statistiche di ascolto relative all’anno che sta per concludersi.

La campagna Wrapped di Spotify si è sempre distinta, ma quest’anno Apple Music può contare su un sito Web Replay rinnovato che presenta statistiche più dettagliate.

Apple Music Replay 2022 offre un’esperienza più ricca con un sito Web rinnovato

A differenza di Spotify Wrapped, Apple Music Replay offre agli utenti la possibilità di accedere alla playlist e alle statistiche tutto l’anno, ma questa volta il sito Web Replay offre schede condivisibili simili a storie che evidenziano le statistiche e riproducono i brani rilevanti in sottofondo. I superfan possono persino scoprire se sono tra i primi 100 ascoltatori del loro artista o genere preferito.

Previous Next Fullscreen

Gli ascoltatori di Apple Music possono continuare a controllare Replay fino al 31 dicembre per vedere se i loro schemi di ascolto si evolvono prima dell’inizio del 2023 e una volta iniziato il nuovo anno possono continuare ad ascoltare su Apple Music per esplorare e condividere ogni settimana nuove informazioni sul 2023.

Apple Music ha anche rivelato le sue classifiche di fine anno, mettendo in luce le migliori canzoni del 2022, i migliori Shazam, i migliori brani di fitness e i testi più letti.

La funzionalità Apple Music Replay non è ancora integrata nell’app Apple Music, quindi gli utenti idonei devono visitare la relativa pagina Web.

Per accedere alle statistiche di Apple Music Replay 202 è sufficiente procedere nel modo seguente:

Visitare replay.music.apple.com utilizzando qualsiasi browser

Cliccare su Inizia

Accedere con il proprio ID Apple

Cliccare sul pulsante per visualizzare i momenti salienti in modo simile a una storia

È possibile scorrere verso il basso per visualizzare un elenco completo di brani, album, playlist, artisti, e altro preferiti e in fondo è disponibile una scorciatoia per aprire nell’app Apple Music la playlist Replay 2022 che rimarrà accessibile finché l’utente sarà abbonato al servizio.

Potrebbe interessarti: Spotify vuole alzare i prezzi, in risposta ad Apple Music e YouTube